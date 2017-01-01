В Кропивницком на улице застрелили иностранца

Гражданин Азербайджана скончался на месте от огнестрельных ранений.

В городе Кропивницкий на улице Верхней Пермской вечером 6 октября застрелили гражданина Азербайджана. Очевидцы утверждают, что мужчину добили выстрелом, когда он уже лежал на земле.

Об этом стобщает региональное издание Гречка со ссылкой на спикера Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области Виталину Бевзенко.

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“6 ноября около 22 часов по улице Верхний Пермской в Кропивницком неустановленное лицо нанесло огнестрельное ранение гражданину. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Личность погибшего установлена. Это 40-летний житель областного центра, уроженец другого государства.Событие квалифицированно как умышленное убийство. Информацию по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины“, - сообщила Бевзенко.

Также Кировоградская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах уточняет, что убитый - ранее судимый гражданин Азербайджана.

Кропивницкий паблик Дорожный контроль со ссылкой на очевидца пишет, что иностранца добили выстрелом, когда он уже лежал на земле. Нападавших было двое.

Иностранца добили выстрелом, когда он уже лежал на земле скриншот

Как сообщалось, в августе в Виннице по подозрению в убийстве полиция задержала мужа застреленной 32-летней женщины.