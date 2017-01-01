В Кропивницком на улице застрелили иностранца
В городе Кропивницкий на улице Верхней Пермской вечером 6 октября застрелили гражданина Азербайджана. Очевидцы утверждают, что мужчину добили выстрелом, когда он уже лежал на земле.
Об этом стобщает региональное издание Гречка со ссылкой на спикера Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области Виталину Бевзенко.
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“6 ноября около 22 часов по улице Верхний Пермской в Кропивницком неустановленное лицо нанесло огнестрельное ранение гражданину. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Личность погибшего установлена. Это 40-летний житель областного центра, уроженец другого государства.Событие квалифицированно как умышленное убийство. Информацию по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины“, - сообщила Бевзенко.
Также Кировоградская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах уточняет, что убитый - ранее судимый гражданин Азербайджана.
Кропивницкий паблик Дорожный контроль со ссылкой на очевидца пишет, что иностранца добили выстрелом, когда он уже лежал на земле. Нападавших было двое.
Как сообщалось, в августе в Виннице по подозрению в убийстве полиция задержала мужа застреленной 32-летней женщины.