Под Кабмином националисты требуют новое министерство

Националисты требуют создания министерство ветеранов.

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В Киеве под стенами Кабинета министров Украины сотни националистов требуют создать министерство ветеранов.

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Среди участников митинга есть представители Национального корпуса, Национальных дружин и Единого союза патриотов Украины.

Активисты пришли с флагами своих организаций и скандируют требования. Акция проходит мирно и без провокаций.

Напомним, в это же время возле Верховной Рады проходит акция протеста владельцев автомобилей с европейской регистрацией. Они требуют свободной растаможки авто и умеренных цен на топливо.

Правительственный квартал временно перекрыт.