Под Кабмином националисты требуют новое министерство
Националисты требуют создания министерство ветеранов.
Под Кабмином националисты требуют новое министерство
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Под Кабмином националисты требуют новое министерство
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В Киеве под стенами Кабинета министров Украины сотни националистов требуют создать министерство ветеранов.
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Среди участников митинга есть представители Национального корпуса, Национальных дружин и Единого союза патриотов Украины.
Активисты пришли с флагами своих организаций и скандируют требования. Акция проходит мирно и без провокаций.
Напомним, в это же время возле Верховной Рады проходит акция протеста владельцев автомобилей с европейской регистрацией. Они требуют свободной растаможки авто и умеренных цен на топливо.
Правительственный квартал временно перекрыт.