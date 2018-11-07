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Под Кабмином националисты требуют новое министерство

Комментариев: 1
Националисты требуют создания министерство ветеранов.
Под Кабмином националисты требуют новое министерство
© pravda.com
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Под Кабмином националисты требуют новое министерство
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В Киеве под стенами Кабинета министров Украины сотни националистов требуют создать министерство ветеранов.

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Среди участников митинга есть представители Национального корпуса, Национальных дружин и Единого союза патриотов Украины.

Активисты пришли с флагами своих организаций и скандируют требования. Акция проходит мирно и без провокаций.

Напомним, в это же время возле Верховной Рады проходит акция протеста владельцев автомобилей с европейской регистрацией. Они требуют свободной растаможки авто и умеренных цен на топливо.

Правительственный квартал временно перекрыт.

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Теги: Кабмин, митинг, националисты, Нацкорпус, Союз патриотов
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Комментариев (2)
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Pivkov3    07.11.2018, 11:49
Оценка:  +4
Pivkov3
митинг бездельников
GreenPeace!    07.11.2018, 12:01
Оценка:  +1
GreenPeace!
Думаю,это они на работе.У нас арод беспдатно на митинги не ходит.
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