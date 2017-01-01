Омелян будет снова инициировать увольнение руководителя Укртрансбезопасности

Омелян отметил, что хорошо осведомлен с ситуацией в сфере автобусных и грузовых перевозок и знает о фактах коррупции.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ранее уже обращался к правительству относительно увольнения руководителя Укртрансбезопасности Михаила Ноняка, но до сих пор безрезультатно.

Об этом он проинформировал активистов - владельцев машин на еврономерах и маршруток, которые своими автомобилями перекрыли в среду столичный проспект Победы, сообщает корреспондент Укринформа.

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“Со всеми фактами я уже обращался к Кабмину относительно отставки господина Ноняка. К сожалению, это не было поддержано. Сегодня я обращусь повторно. Есть определенная процедура, которой надо придерживаться, поэтому я думаю, что сегодня еще не будет решения, но обращение с моей стороны будет“, - сказал Омелян.

Он заверил собравшихся в том, что хорошо осведомлен с ситуацией в сфере автобусных и грузовых перевозок, в тарифном контроле, знает о фактах коррупции. “Я - за то, чтобы создать прозрачные правила игры, хотя мы обеспечили их на уровне нормативных актов, приняв все необходимые постановления“, - сказал министр.

Глава Мининфраструктуры призвал участников акции не молчать по поводу сложившейся ситуации, но все обвинения должны иметь доказательства. “Надо не бояться, а смело идти вперед, потому что только вместе мы сможем строить государство“, - сказал он.

Напомним, в правительственном квартале Киева начинается акция протеста владельцев автомобилей с европейской регистрацией. Водители собираются в районе Верховной рады и Мариинского парка.