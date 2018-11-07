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Киевские коммунальщики вновь испортили краской дизайнерские лавочки

Комментариев: 1
Столичные коммунальщики покрасили зеленой эмалью дизайнерские скамейки в парке Пушкина.
Окрашенные в зеленый цвет дизайнерские скамейки в парке Пушкина
Окрашенные в зеленый цвет дизайнерские скамейки в парке Пушкина
texty.org.ua

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В Киеве в парке Пушкина в Шевченковском районе работники коммунальной службы покрасили зеленой эмалью дизайнерские скамейки от мастерской уличной мебели S3T.

Об этом в среду, 7 ноября, сообщает Texty.org.ua.

Отмечено, что скамейки были сделаны из обработанного террасным маслом дерева, бетона и металла. Древесина не нуждалась в покраске, создатели хотели подчеркнуть фактуру.

Изначально лавочки выглядели так
Изначально лавочки выглядели так
texty.org.ua

Коммунальщики постарались
Коммунальщики постарались
texty.org.ua

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Как сообщается, под публикацией об установлении очередной партии скамеек комментаторы предупредили дизайнеров, что рабочие местного ЖЭКа могут покрасить их. В мастерской ответили, что так и произошло уже ранее.

Как сообщалось, в июле коммунальные службы Киева на Львовской площади испортили скамейки, покрасив в желтый цвет дизайнерское творение.

Дубовые скамейки были покрыты специальным лаком
Дубовые скамейки были покрыты специальным лаком
texty.org.ua

Коммунальщики испортили скамейки на Львовской площади
Коммунальщики испортили скамейки на Львовской площади
texty.org.ua

"Тонкая" работа коммунальщиков
texty.org.ua

После огласки в соцсетях коммунальщики содрали краску рубанком, что огорчило дизайнеров еще больше.

На фото слева и в центре - древесина после снятия краски, справа - оригинальный вид
На фото слева и в центре - древесина после снятия краски, справа - оригинальный вид
texty.org.ua

Как сообщалось 

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Теги: Киев, столица, лавки, коммунальщики, ЖЕК
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Комментариев (1)
джеф    07.11.2018, 12:09
Оценка:  +1
джеф
совок в голове
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