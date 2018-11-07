Киевские коммунальщики вновь испортили краской дизайнерские лавочки

Столичные коммунальщики покрасили зеленой эмалью дизайнерские скамейки в парке Пушкина.

Окрашенные в зеленый цвет дизайнерские скамейки в парке Пушкина texty.org.ua

Читай также: В Киеве снесли гигантский МАФ-хостел

В Киеве в парке Пушкина в Шевченковском районе работники коммунальной службы покрасили зеленой эмалью дизайнерские скамейки от мастерской уличной мебели S3T.

Об этом в среду, 7 ноября, сообщает Texty.org.ua.

Отмечено, что скамейки были сделаны из обработанного террасным маслом дерева, бетона и металла. Древесина не нуждалась в покраске, создатели хотели подчеркнуть фактуру.

Изначально лавочки выглядели так texty.org.ua

Коммунальщики постарались texty.org.ua

Читай также: В Херсоне дорожники закатали в асфальт брусчатку

Как сообщается, под публикацией об установлении очередной партии скамеек комментаторы предупредили дизайнеров, что рабочие местного ЖЭКа могут покрасить их. В мастерской ответили, что так и произошло уже ранее.

Как сообщалось, в июле коммунальные службы Киева на Львовской площади испортили скамейки, покрасив в желтый цвет дизайнерское творение.

Дубовые скамейки были покрыты специальным лаком texty.org.ua

Коммунальщики испортили скамейки на Львовской площади texty.org.ua

"Тонкая" работа коммунальщиков texty.org.ua

После огласки в соцсетях коммунальщики содрали краску рубанком, что огорчило дизайнеров еще больше.

На фото слева и в центре - древесина после снятия краски, справа - оригинальный вид texty.org.ua

Как сообщалось