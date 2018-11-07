Киевские коммунальщики вновь испортили краской дизайнерские лавочки
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В Киеве в парке Пушкина в Шевченковском районе работники коммунальной службы покрасили зеленой эмалью дизайнерские скамейки от мастерской уличной мебели S3T.
Об этом в среду, 7 ноября, сообщает Texty.org.ua.
Отмечено, что скамейки были сделаны из обработанного террасным маслом дерева, бетона и металла. Древесина не нуждалась в покраске, создатели хотели подчеркнуть фактуру.
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Как сообщается, под публикацией об установлении очередной партии скамеек комментаторы предупредили дизайнеров, что рабочие местного ЖЭКа могут покрасить их. В мастерской ответили, что так и произошло уже ранее.
Как сообщалось, в июле коммунальные службы Киева на Львовской площади испортили скамейки, покрасив в желтый цвет дизайнерское творение.
После огласки в соцсетях коммунальщики содрали краску рубанком, что огорчило дизайнеров еще больше.
Как сообщалось