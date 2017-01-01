Энергетики обвиняют власть и силовиков в срыве отопительного сезона в двух городах Львовской области

Руководители предприятий ООО “НВП “Энергия-Новояворовск“ и ООО “Энергия-Новый Роздол“ заявили о причинах срыва начала отопительного сезона в Новояворовске и Новом Роздоле Львовской области. Об этом они сообщили журналистам на пресс-конференции, пишут Украинские Новости.

Энергетики подчеркнули тот факт, что отсутствие подачи теплоенергии в эти шестидесятитысячные города произошло в следствии недобросовестных и неоправданных действий служебных лиц Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

В исполнение решения Соломенского районного суда г.Киева об аресте части имущества вышеуказанных предприятий и передачи его в управление, служебные лица тендерного комитета АРМА в нарушение порядка установленного законодательством о государственных публичных закупках, игнорируя требования обязательной прозрачной процедуры проведения конкурса, определили управленца для управления арестованной части имущества обеих ТЕЦ.

Однако, в дальнейшем стало известно, что назначенный управитель в лице частного предприятия “Гарант Енерго М“ не имеет необходимых лицензий на ведение деятельности ТЕЦ по обеспечению тепла, горячей воды и электроэнергии. Также, как заявил адвокат Святослав Кравец, нет соответствующих разрешений доступа к видам требуемой деятельности управления. Оказалось, что управленцы ТЕЦ в Новояворовске и Новом Роздоле даже не имеют квалифицированного штата сотрудников, которые могут работать на таких объектах энергетической промышленности и обеспечивать функционирование ТЕЦ.

Избрание в нарушение закона, сомнительного управленца, привело к неоправданной потере времени на оформление документов и получения лицензий. Как следствие, это привело к срыву отопительного сезона и неэффективному управлению активами предприятия. По данному факту Специализированной антикорупционной прокуратурой внесены данные в единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.367 УК Украины (ненадлежащее исполнение служебных обязанностей служебными лицами тендерного комитета АРМА) - отметил адвокат Адвокатского объединения “АФ “АКТИО“ Святослав Кравец, который занимается юридическим сопровождением данного дела, фиксируя допущенные служебными лицами АРМА нарушения законодательства.

Святослав Кравец также акцентировал внимание на незаконных действия с признаками совершения уголовного правонарушения, служебными лицами управленца ЧП “Гарант Енерго М“. В соответствии с определением Соломенского районного суда г.Киева, наложен арест с передачей в управление только части имущества предприятий, с конкретным перечнем активов, указанным в судебном решении. Таким образом, силовой захват управленцем всего имущества ТЕЦ, которое не входит в перечень определения суда в соответствии с требованиями п.1,п.4. ч.5. ст.173 УПК Украины, указывает на “рейдерский“ самозахват активов предприятий, акцентировал адвокат. По данному факту управлением полиции проводятся ряд следственных и процессуальных действий для оценки противоправных действий управленца.

Как отметили руководители предприятий “НВП “Энергия-Новояворовск“ и “Энергия-Новый Роздол“, служебные лица ЧП “Гарант Енерго М“ при поддержке АРМА с применением физической силы частной охраны, незаконно захватили Новороздольскую и Новояворовскую ТЕЦ. При этом, препятствуя работникам и руководителю в хозяйственной деятельности предприятия, не допуская на территорию ТЕЦ.

Невзирая на вышеуказанную противоправную деятельность управленцев при поддержке АРМА, руководители предприятий “НВП “Энергия-Новояворовск“ и “Энергия-Новый Роздол“ с целью не допустить срыва отопительного сезона заключили меморандум с управителем для обеспечения населения этих двух регионов теплом и горячей водой. Также обеспечили управленца специалистами и рабочими. Однако управленец оказался не готовым управлять ТЕЦ и финансировать заработную плату, в том числе нести хозяйственные затраты для функционирования ТЕЦ. Осознавая неготовность к управлению переданного ему имущества, управленец при поддержке АРМА манипулирует сознанием местного населения, указывая о возможном срыве отопительного сезона по вине руководителей “НВП “Энергия-Новояворовск“ и “Энергия-Новый Роздол“. Такие манипуляции проводятся регулярно для прикрытия своей некомпетентности и нежелания выполнять свои обязательства по договору управления. К сожалению, заложниками этой ситуации являются местные жители, которые никак не могут повлиять на сложившиеся обстоятельства, Заявил адвокат.

Руководители предприятий “НВП “Энергия-Новояворовск“ и “Энергия-Новый Роздол“ обеспокоены неверными и явно непрофессиональными решениями управленца, что может привести к катастрофической ситуации на обеих ТЕЦ. Однако отметили, что продолжают содействовать управителю ЧП “Гарант Енерго М“ в запуске тепла для населения этих городов.