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Порошенко передал Андреевскую церковь Вселенскому патриархату

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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о передаче Андреевской церкви в пользование Константинополя.
Андреевскую церковь передадут в пользование Вселенскому патриархату
Андреевскую церковь передадут в пользование Вселенскому патриархату
УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который позволяет Вселенскому патриархату безвозмездно постоянно пользоваться церковью для свершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.

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Об этом сообщает УНИАН.

На странице закона Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника София Киевская (№9208) на сайте Верховной Рады указано, что 18 октября закон был направлен на подпись президенту, а сегодня, 7 ноября, «возвращен с подписью от президента».

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко предлагает передать Андреевскую церковь в Киеве в постоянное пользование Вселенскому патриарху. 

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Теги: Андреевская церковь, закон, Вселенский патриархат, Константинополь
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