В Днепре сняли видео издевательств девушки-подростка над школьницей

Девушка-подросток в Днепре избила школьницу на глазах других и заставила ее встать на колени. Очевидцы снимали на видео происходящее.

Разборки школьниц в Днепре скриншот из видео

В Днепре девушка-подросток избила школьницу на глазах других и заставила ее встать на колени.

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Об этом сообщает ТСН.

Отмечено, что приятели агрессора снимали избиение на видео, даже не пытаясь вмешаться. Более того, очевидцы сопровождали избиение шутками и призывами к новым ударам.

Как сообщается, мать пострадавшей написала заявление в полицию. Личность нападавшей установили и начали уголовное производство. Наказание грозит и родителям агрессора.

Ранее в с. Бердянка Зачепиловского района Харьковской области группа школьников на перемене избила 11-летнюю девочку.

Также, недавно в 151-й школе Харькова разгорелся скандал из-за того, что ученице шестого класса не дали торт, так как ее мама не сдала деньги на празднование окончания первой четверти.