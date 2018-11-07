Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Днепре сняли видео издевательств девушки-подростка над школьницей

Комментариев: 3
Девушка-подросток в Днепре избила школьницу на глазах других и заставила ее встать на колени. Очевидцы снимали на видео происходящее.
Разборки школьниц в Днепре
Разборки школьниц в Днепре
скриншот из видео

В Днепре девушка-подросток избила школьницу на глазах других и заставила ее встать на колени.

Читай также: Слава Украине: Ровенского учителя обвиняют в наказании ученика за приветствие

Об этом сообщает ТСН.

Отмечено, что приятели агрессора снимали избиение на видео, даже не пытаясь вмешаться. Более того, очевидцы сопровождали избиение шутками и призывами к новым ударам.

Как сообщается, мать пострадавшей написала заявление в полицию. Личность нападавшей установили и начали уголовное производство. Наказание грозит и родителям агрессора.

Ранее в с. Бердянка Зачепиловского района Харьковской области группа школьников на перемене избила 11-летнюю девочку.

Также, недавно в 151-й школе Харькова разгорелся скандал из-за того, что ученице шестого класса не дали торт, так как ее мама не сдала деньги на празднование окончания первой четверти.

Поделись:
Теги: дети, видео, подростки, школа, Днепр, девушки, школьники, девушка, избиения, драка, издевательства, избиение, ученики
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Котофунтик    07.11.2018, 12:58
Оценка:  -2
Котофунтик
Какая Украина такое и молодое гнидявое поколение.
Coюзник    07.11.2018, 12:40
Оценка:  +3
Coюзник
В каждой школе Украины должна доводися информациа о таких случаях и о последывавшем наказании.
Котофунтик    07.11.2018, 12:58
Оценка:  0
Котофунтик
И кого посадили?
Vesna_Krasna2    07.11.2018, 12:33
Оценка:  +6
Vesna_Krasna2
За такое пора сажать а с родителей еще и взыскивать моральную компенсацию плюс с наблюдавших.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь