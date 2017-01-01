Порошенко призвал к новым санкциям против России за "выборы" в ОРДЛО

Президент заявил, что любые намеки на ослабление санкционного давления провоцируют Россию на игнорирование мирного процесса на Донбассе.

Из-за проведения так называемых “выборов“ в ОРДЛО на Россию необходимо наложить новые санкции.

Об этом он сказал в среду во время выступления на международной конференции Уроки гибридного десятилетия.

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“Ожидаю, что так называемые фейковые выборы, которые Россия приняла решение проводить 11 ноября, запустят введение новых санкций и покажут, что терпение Запада также не безгранично. Теперь время говорить не об ослаблении санкций против России, а об их усилении“, - сказал он.

“Россия уже начала разыгрывать, пожалуй, свою последнюю карту из гибридной колоды, подрывая доверие к государственным институтам, дискредитируя европейский и евроатлантический выбор, нивелируя успехи наших реформ, чтобы потом обеспечить реванш пророссийских сил в Украине на президентских и парламентских выборах в 2019 году“, - добавил Порошенко.

Он считает, что если Украина “не оплошает“, то 2019 год может стать переломной битвой в гибридном противостоянии с Россией.

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Но в то же время Порошенко заявил о необходимости поддержки с Запада. “Продолжайте поддерживать Украину на пути возвращения в общий европейский дом - туда, куда мы цивилизационно принадлежим. Никакого компромисса, я вас прошу, по отношению к вопросу российской агрессии. И особенно в вопросе санкций до полного восстановления нашей территориальной целостности и суверенитета над всеми оккупированными и аннексированными территориями“, - заявил Порошенко.

Напомним, президент Петр Порошенко обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель подготовку к незаконным “выборам“ в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей и они договорились, что “выборы“ никогда не будут признаны международным сообществом.