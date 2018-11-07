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В Горловке завод Стирол режут "на металл" - СМИ

Комментариев: 1
Немногочисленным сотрудникам, которым с лета не выплачивали зарплату, сообщили об увольнении.
В Горловке закрывают завод Стирол
В Горловке закрывают завод Стирол
infoindustria.com.ua

Во временно неподконтрольном Киеву городе Горловка Донецкой области завод Стирол активно режут “на металл“. Всех остававшихся сотрудников окончательно увольняют.

Об этом во вторник, 6 ноября, сообщают Ведомости Донбасса со ссылкой на слова работников завода.

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Сепаратисты “ДНР“ неоднократно обещали запустить Стирол. Однако, запуска так и не получилось. Теперь со слов немногочисленных работников, которым, по данным издания, с августа не выплачивали зарплату, всех увольняют, а само предприятие режут “на металл“. Горловчане сообщают, что даже окна вывозят.

Как сообщалось 18 октября, в Приднестровье массово вывозят украинский металлолом.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: завод, Донецкая область, промышленность, Горловка, ДНР
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Комментариев (1)
Ruspidor    07.11.2018, 14:27
Оценка:  +1
Ruspidor
Ураааа! Только полная деиндустриализация Донбасса и огрождение из колючей проволки спасут мир! Видать фирташ уже смерился со своей поездкой в США до конца своих дней...
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