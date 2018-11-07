В Горловке завод Стирол режут "на металл" - СМИ

Немногочисленным сотрудникам, которым с лета не выплачивали зарплату, сообщили об увольнении.

Во временно неподконтрольном Киеву городе Горловка Донецкой области завод Стирол активно режут “на металл“. Всех остававшихся сотрудников окончательно увольняют.

Об этом во вторник, 6 ноября, сообщают Ведомости Донбасса со ссылкой на слова работников завода.

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Сепаратисты “ДНР“ неоднократно обещали запустить Стирол. Однако, запуска так и не получилось. Теперь со слов немногочисленных работников, которым, по данным издания, с августа не выплачивали зарплату, всех увольняют, а само предприятие режут “на металл“. Горловчане сообщают, что даже окна вывозят.

Как сообщалось 18 октября, в Приднестровье массово вывозят украинский металлолом.