Горит дом помощника депутата, которого связывают с убийством Гандзюк - соцсети

Активисты допускают, что Павловский мог "забыть что-то выключить" в доме.

Тем временем, в городе прощаются с Гандзюк facebook.com/ivan.oberemko

В Херсоне горит частный дом Игоря Павловского, который является помощником народного депутата Николая Паламарчука, связываемого с убийством активистки Екатерины Гандзюк.

“Местные передают, что в Павловского загорелся дом. Кажется, он забыл что-то выключить“, - написал в Facebook блогер и активист Иван Оберемко.

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Ранее СМИ сообщали, что Павловский передавал деньги организаторам нападения на Гандзюк.

Сообщалось, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления Сергею Торбину якобы передавал Игорь Павловский - помощник народного депутата от БПП Николая Паламарчука. Сам Паламарчук назвал “бредом“ обвинения в его возможной причастности к покушению на активистку.

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Генеральный прокурор Юрий Луценко во время выступления с трибуны Верховной Рады заявил, что Утечка в СМИ одной из версий следователей относительно возможного заказчика убийства Гандзюк нанес ущерб следствию.

В это же время, в Херсоне прощаются с Екатериной Гандзюк. В городе проходит траурная церемония.

Напомним, 6 ноября в Верховной Раде глава Национальной полиции Сергей Князев обнародовал видеозаписи с показаниями и следственным экспериментом по делу о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.