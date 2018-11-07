Мемориал Героев Небесной сотни демонтируют из-за следственного эксперимента

На аллее будут проходить следственные действия по делам Евромайдана.

В Киеве коммунальщики демонтируют памятник Героям Небесной Сотни для проведения дополнительных следственных действий и окончания эксперимента ГПУ относительно обстоятельств гибели участников акций протеста 20 февраля 2014 года (дел Майдана).

Коммунальщики демонтируют мемориал УНИАН

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Об этом сообщает корреспондент УНИАН с места события. “Для их проведения (следственных действий и эксперимента) работникам прокуратуры необходимо максимально воссоздать ландшафт улицы по состоянию на февраль 2014 года“, - говорится на баннере на аллее Героев Небесной Сотни.

Отмечается, что памятный крест мешает расставить манекены, а также выяснить направления выстрелов с помощью лазеров.

Также сообщается, что сейчас ландшафт не соответствует тому, что был в феврале 2014 года.

Для проведения эксперимента прокуратуре нужно будет не менее 16 дней.

Коммунальщики демонтируют мемориал УНИАН

Отмечается, что ОО “Семья Героев Небесной Сотни“ дала свое согласие на проведение соответствующих работ.

После окончания следственного эксперимента запланировано начало работ по строительству мемориала Героям Небесной Сотни.

Коммунальщики демонтируют мемориал УНИАН

Напомним, в 2016 году была проведена экспертиза участка под Сквером Небесной Сотни, которую провел Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, и была направлена в суд.