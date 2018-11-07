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Мемориал Героев Небесной сотни демонтируют из-за следственного эксперимента

Комментариев: 3
На аллее будут проходить следственные действия по делам Евромайдана.
Коммунальщики демонтируют мемориал
Коммунальщики демонтируют мемориал
ВВС

В Киеве коммунальщики демонтируют памятник Героям Небесной Сотни для проведения дополнительных следственных действий и окончания эксперимента ГПУ относительно обстоятельств гибели участников акций протеста 20 февраля 2014 года (дел Майдана).

 

Коммунальщики демонтируют мемориал
Коммунальщики демонтируют мемориал
УНИАН

 

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Об этом сообщает корреспондент УНИАН с места события. “Для их проведения (следственных действий и эксперимента) работникам прокуратуры необходимо максимально воссоздать ландшафт улицы по состоянию на февраль 2014 года“, - говорится на баннере на аллее Героев Небесной Сотни. 

Отмечается, что памятный крест мешает расставить манекены, а также выяснить направления выстрелов с помощью лазеров.

Также сообщается, что сейчас ландшафт не соответствует тому, что был в феврале 2014 года.

Для проведения эксперимента прокуратуре нужно будет не менее 16 дней.

 

Коммунальщики демонтируют мемориал
Коммунальщики демонтируют мемориал
УНИАН

 

Отмечается, что ОО “Семья Героев Небесной Сотни“ дала свое согласие на проведение соответствующих работ.

После окончания следственного эксперимента запланировано начало работ по строительству мемориала Героям Небесной Сотни.

 

Коммунальщики демонтируют мемориал
Коммунальщики демонтируют мемориал
УНИАН

 

Напомним, в 2016 году была проведена экспертиза участка под Сквером Небесной Сотни, которую провел Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, и была направлена в суд. 

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Теги: Аллея, Небесна сотня, демонтаж, эксперимент
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Комментариев (3)
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MATROS    07.11.2018, 14:48
Оценка:  -2
MATROS
Только русский человек, рассматривая красивую картину, может материться от восхищения!!!!!!!!!!!!!!!
Вин_тиК    07.11.2018, 15:03
Оценка:  -1
Вин_тиК
То есть фразу, "Fucking Beuatiful" вы слышите от русских?
Swenson    07.11.2018, 14:44
Оценка:  0
Swenson
Главное вовремя. Подумаешь, почти пять лет прошло....
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