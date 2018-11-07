Под Харьковом мужчина зарубил вора топором в своем гараже

Злоумышленник незаконно проник в чужой гараж.

В Харьковской области 25-летний житель поселка Ольшаны Дергачевского района зарубил топором злоумышленника, который проник в его гараж.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В полицию поступило сообщение об обнаружении в гаражном помещении окровавленного тела мужчины. Полицейские выяснили, что 25-летний владелец домовладения вечером на своем дворе увидел неизвестного человека, проникшего в его гараж.

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“Хозяин решил на всякий случай взять топор и разобраться с незнакомцем. Оказавшись в темном помещении, он разглядел силуэт человека. Когда тот начал к нему приближаться, мужчина нанес ему несколько ударов топором. От полученных травм пострадавший сразу умер. Лишь после совершенного мужчина разглядел его и узнал. Погибшим оказался безработный 45-летний житель поселка Пересечное“, - говорится в сообщении.

Отмечено, что с места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства.

Следователем открыто уголовное производство по статье умышленное убийство. Сейчас мужчина задержан, ведется следствие.

Как сообщалось 5 ноября, в Харькове устроили самосуд над вором.