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Под Харьковом мужчина зарубил вора топором в своем гараже

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Злоумышленник незаконно проник в чужой гараж.
Под Харьковом мужчина зарубил вора топором в своем гараже
© пресс-служба Национальной полиции
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  • Орудие убийства
Под Харьковом мужчина зарубил вора топором в своем гараже
Орудие убийства
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В Харьковской области 25-летний житель поселка Ольшаны Дергачевского района зарубил топором злоумышленника, который проник в его гараж.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В полицию поступило сообщение об обнаружении в гаражном помещении окровавленного тела мужчины. Полицейские выяснили, что 25-летний владелец домовладения вечером на своем дворе увидел неизвестного человека, проникшего в его гараж.

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“Хозяин решил на всякий случай взять топор и разобраться с незнакомцем. Оказавшись в темном помещении, он разглядел силуэт человека. Когда тот начал к нему приближаться, мужчина нанес ему несколько ударов топором. От полученных травм пострадавший сразу умер. Лишь после совершенного мужчина разглядел его и узнал. Погибшим оказался безработный 45-летний житель поселка Пересечное“, - говорится в сообщении.

Отмечено, что с места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства.

Следователем открыто уголовное производство по статье умышленное убийство. Сейчас мужчина задержан, ведется следствие.

Как сообщалось 5 ноября, в Харькове устроили самосуд над вором.

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Теги: Харьковская область, воры, кража, убийство, топор
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Комментариев (1)
Котофунтик    07.11.2018, 15:17
Оценка:  0
Котофунтик
Шёл убивать с топором.Пожизненное.Жлоб беспредельщик.
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