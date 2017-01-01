В центре Одессы мужчина рухнул вместе с балконом

Одессит получил травму позвоночника.

В Одессе на углу улиц Бунина и Канатной местный житель получил серьезную травму позвоночника, упав с третьего этажа вместе с частью балкона старинного жилого дома.

Об этом сообщает Думскойая.

Пострадавший, житель дома Александр рассказал, что обрушение случилось еще 19 октября, но почему-то осталось незамеченным.

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“Вечером я находился дома у себя на балконе. Часть балкона обвалилась вместе со мной (старый фонд ). Я упал с третьего этажа и сломал позвоночник. Лежу в 11-й больнице. Лечение дорогое, и я сам его оплачиваю. Падение зафиксировано в ГСЧС, полицией и скорой“, — рассказал Александр.

Он также прислал фотографии с места обрушения. Судя по ним, пострадавший сначала упал на крышу расположенного под домом кафе, проломил ее и провалился внутрь.

Как сообщалось 31 октября, в Одессе кусок карниза рухнул на авто.