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В центре Одессы мужчина рухнул вместе с балконом

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Одессит получил травму позвоночника.
В центре Одессы мужчина рухнул вместе с балконом
© dumskaya.net
Фото 1/4
  • Лечение дорогое,пострадавший сам его оплачивает
  • Лечение дорогое,пострадавший сам его оплачивает
  • Лечение дорогое,пострадавший сам его оплачивает
  • Лечение дорогое,пострадавший сам его оплачивает
В центре Одессы мужчина рухнул вместе с балконом
Лечение дорогое,пострадавший сам его оплачивает
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В Одессе на углу улиц Бунина и Канатной местный житель получил серьезную травму позвоночника, упав с третьего этажа вместе с частью балкона старинного жилого дома.

Об этом сообщает Думскойая.

Пострадавший, житель дома Александр рассказал, что обрушение случилось еще 19 октября, но почему-то осталось незамеченным.  

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“Вечером я находился дома у себя на балконе. Часть балкона обвалилась вместе со мной (старый фонд ). Я упал с третьего этажа и сломал позвоночник. Лежу в 11-й больнице. Лечение дорогое, и я сам его оплачиваю. Падение зафиксировано в ГСЧС, полицией и скорой“, — рассказал Александр. 

Он также прислал фотографии с места обрушения. Судя по ним, пострадавший сначала упал на крышу расположенного под домом кафе, проломил ее и провалился внутрь. 

Как сообщалось 31 октября, в Одессе кусок карниза рухнул на авто.

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Теги: Одесса, обрушение, балкон
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