Аксенов просит направить в школы Крыма Росгвардию

Аксенов хочет, чтоб Росгвардия стала единственным уполномоченным органом своей структуры, которое будет охранять учебные заведения.

Аксенов просит направить бойцов во все школы Крыма krymr.org

Так называемый “глава“ аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой сделать Росгвардию единственной структурой для охраны школ и других образовательных учреждений полуострова.

Об этом сообщила журналистам так называемый “министр образования Крыма“ Наталья Гончарова, передают Крым. Реали.

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Отмечается, что подобная просьба связана с трагедией в колледже в Керчи.

“Мы просим, чтобы Росгвардия стала единственным уполномоченным органом своей структуры, которое будет охранять образовательные учреждения в республике Крым“, - заявила она.

Сообщается, что ранее Аксенов сообщил, что около 80% учреждений Крыма с массовым пребыванием детей, в том числе школ и детсадов, не соответствуют требованиям безопасности.

Напомним, 17 октября в политехническом колледже Керчи произошли стрельба и взрыв. Погиб 21 человек, около 50 получили ранения, некоторые до сих пор находятся в тяжелом состоянии.