Аксенов просит направить в школы Крыма Росгвардию
Так называемый “глава“ аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой сделать Росгвардию единственной структурой для охраны школ и других образовательных учреждений полуострова.
Об этом сообщила журналистам так называемый “министр образования Крыма“ Наталья Гончарова, передают Крым. Реали.
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Отмечается, что подобная просьба связана с трагедией в колледже в Керчи.
“Мы просим, чтобы Росгвардия стала единственным уполномоченным органом своей структуры, которое будет охранять образовательные учреждения в республике Крым“, - заявила она.
Сообщается, что ранее Аксенов сообщил, что около 80% учреждений Крыма с массовым пребыванием детей, в том числе школ и детсадов, не соответствуют требованиям безопасности.
Напомним, 17 октября в политехническом колледже Керчи произошли стрельба и взрыв. Погиб 21 человек, около 50 получили ранения, некоторые до сих пор находятся в тяжелом состоянии.