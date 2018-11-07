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В Донецк под "выборы" стягивают танки и тяжелую артиллерию - СЦКК

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Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 27 танков Т-72, ​​две 122-мм самоходных гаубицы 2С1 Гвоздика, одну 152 мм самоходную гаубицу 2С19 Мста-С, 32 единицы БМП и 6 бронетранспортеров.
Ряд политиков и стран уже осудили готовящиеся "выборы"
Ряд политиков и стран уже осудили готовящиеся "выборы"
EPA/UPG

В неподконтрольный Донецк к “выборам“ главарей боевиков, которые намечены на 11 ноября, стягивают танки, артиллерию и другое тяжелое вооружение.

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Об этом сообщает украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, передает штаб ООС.

В отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщается о фактах размещения вооруженными боевиков военной техники в зоне безопасности на неподконтрольных территориях.

Так, 3 ноября в Донецке беспилотник миссии зафиксировал 27 танков Т-72, ​​две 122-мм самоходных гаубицы 2С1 Гвоздика, одну 152 мм самоходную гаубицу 2С19 Мста-С, 32 единицы БМП и 6 бронетранспортеров.

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“Сосредоточивать в городе такое количество тяжелой бронетехники, с артиллерией в придачу, оккупантам понадобилось не иначе как для обеспечения “свободного волеизъявления граждан ДНР“ во время непутевых псевдовыборов“, - считает украинская сторона СЦКК.

Напомним, 7 ноября президент Петр Порошенко заявил, что из-за проведения так называемых “выборов“ в ОРДЛО на Россию необходимо наложить новые санкции

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Ранее в ОБСЕ заявили, что “выборы“ в “ЛДНР“ противоречат Минску-2.

6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что Москва влияет на главарей и руководство боевиков “ДНР“ и “ЛНР“.

До этого, 2 ноября, в “ДНР“ заявили, что ожидают присутствие “более 30 представителей 14 стран“ в качестве “иностранных наблюдателей“ на “выборах“.

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Теги: Донбасс, боевики, ДНР, танки, артиллерия, вооружение, СЦКК
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Комментариев (1)
Курилы-Япония    07.11.2018, 16:32
Оценка:  0
Курилы-Япония
Типа с "новым смотрящим" Украина Донецк себе на шею таки повесит...
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