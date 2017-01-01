Замглаву морально-психологического обеспечения ВСУ поймали на взятке

Полковник взял от военнослужащего тысячу долларов.

Заместитель начальника Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Украины задержан правоохранителями по подозрению в получении взятки.

Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

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Матиос утверждает, что “полковник Г.“ получил 1000 долларов за помощь в переводе военнослужащего в другую часть.

“Какие “морально-психологические“ кадры, такие и грустные “достижения“ в противодействии ПТСР и психологических проблем среди наших военных“, - заявил прокурор Матиос, который в феврале 2018 года вел дискуссию с начальником этого управления Олегом Грунтковским по теме суицидов в армии.

Как сообщалось в феврале, Матиос назвал мерзавцем генерала, ответственного за реабилитацию бойцов ВСУ.