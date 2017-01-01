В ходе акции между собравшимися произошла потасовка, однако, полицейские разняли митингующих.

В Запорожье произошла потасовка на митинге в честь Октябрьской революции

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В Запорожье произошла потасовка на митинге в честь Октябрьской революции

В городе Запорожье около сотни пенсионеров провели митинг, посвященный 101-й годовщине Октябрьской революции.

Об этом в среду, 7 ноября, сообщает Интерфакс.

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Среди собравшихся присутствовали также бывшие руководители местных ячеек Коммунистической партии Украины.

Отмечается, что присутствующие держали в руках красные флаги, но без коммунистической символики. Во время митинга они пели революционные песни и критиковали украинскую власть.

В ходе акции между собравшимися произошла потасовка. Полицейские не допустили конфликта, разняв ссорящихся митингующих.

Возложив цветы к памятнику погибшим за советскую власть, участники митинга разошлись.

Напомним, в мае СБУ провела обыски у руководителей КПУ в Киеве и Киевской области, во время которых обнаружены агитационные материалы с запрещенной символикой. Также правоохранители заявили о готовившихся проплаченных акциях протеста.

Как сообщалось, в январе 2016 года Админсуд окончательно запретил деятельность КПУ.