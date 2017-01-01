В Николаеве старушка нарисовала свастику на памятнике с картой РФ

Пожилая женщина дождалась, пока разойдутся люди, и "осквернила" памятник в парке Победы.

Инцидент произошел 8 сентября, однако видео появилось лишь сейчас novosti-n.org

Стало известно, что 8 сентября в День города Николаева на Аллее Боевой Славы в парке Победы старушка нарисовала свастику на мапятнике пограничникам.

Об этом сообщает местное издание Новости N, в распоряжении которого появилось видео с камер уличного наблюдения.

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На кадрах видно, как пенсионерка с палочкой некоторое время ходила около памятника, дожидаясь ухода людей, и после взобралась на постамент памятника, где на карте РФ нарисовала эмблему нацистской партии Германии.

Отмечается, что видеодоказательство появилось только сейчас. Об осквернении памятника полиции Николаева стало известно от местного жителя. Указанный факт был внесен в журнал единого учета Центрального отдела полиции.

Напомним, в апреле в Полтаве неизвестные осквернили монумент Скорбящей матери и памятник жертвам нацизма, разрисовав их свастикой и антисемитской надписью.