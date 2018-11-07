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В Киеве священники незаконно нанесли разметку для парковки возле монастыря

Комментариев: 1
Киевляне пожаловались на священников, которые незаконно захватили парковку в центре Киева.
Церковь захватила проезжую часть на улице Рыбальской
Церковь захватила проезжую часть на улице Рыбальской
facebook.com/ivan.malyarov

Около храма в Киеве служители церкви “забили“ себе места для парковки автомобилей.

Об этом сообщает ресурс Киев Life.

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Как сообщает очевидец Иван Маляров, инцидент произошел возля Свято-Веденского монастыря на улице Рыбальской.

По информации, среди ночи представители святыни самостоятельно нарисовали на асфальте аббревиатуру ХРМ.

- Это незаконная разметка. Парковки там нет. Выдуманные попами паркоместа касаются пешеходного перехода и находятся в нескольких метрах от перекрестка с Московской. Кстати, сама улица Рыбальская узкая, плотно заставлена машинами, а утром и вечером воняет из-за тянучки, - написал Маляров.

Также Иван отметил, что разметка была нанесена возле перекрестка и пешеходного перехода, а это запрещено правилами дорожного движения.

“Чтобы их святые места для святых Роллс-Ройсов не занимали, удивительно“, - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине вступили в силу новые правила парковки. В частности была создана служба парковочных инспекторов. 

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Теги: Храм, монастырь, разметка, незаконно, священник
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Комментариев (1)
Woodbrother    07.11.2018, 16:38
Оценка:  -3
Woodbrother
Сектанты из рпц совсем обалдели.
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