В Киеве священники незаконно нанесли разметку для парковки возле монастыря
Около храма в Киеве служители церкви “забили“ себе места для парковки автомобилей.
Об этом сообщает ресурс Киев Life.
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Как сообщает очевидец Иван Маляров, инцидент произошел возля Свято-Веденского монастыря на улице Рыбальской.
По информации, среди ночи представители святыни самостоятельно нарисовали на асфальте аббревиатуру ХРМ.
- Это незаконная разметка. Парковки там нет. Выдуманные попами паркоместа касаются пешеходного перехода и находятся в нескольких метрах от перекрестка с Московской. Кстати, сама улица Рыбальская узкая, плотно заставлена машинами, а утром и вечером воняет из-за тянучки, - написал Маляров.
Также Иван отметил, что разметка была нанесена возле перекрестка и пешеходного перехода, а это запрещено правилами дорожного движения.
“Чтобы их святые места для святых Роллс-Ройсов не занимали, удивительно“, - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине вступили в силу новые правила парковки. В частности была создана служба парковочных инспекторов.