В Киеве священники незаконно нанесли разметку для парковки возле монастыря

Киевляне пожаловались на священников, которые незаконно захватили парковку в центре Киева.

Около храма в Киеве служители церкви “забили“ себе места для парковки автомобилей.

Об этом сообщает ресурс Киев Life.

Читай также: В Индии создали 3D-разметку пешеходных переходов

Как сообщает очевидец Иван Маляров, инцидент произошел возля Свято-Веденского монастыря на улице Рыбальской.

По информации, среди ночи представители святыни самостоятельно нарисовали на асфальте аббревиатуру ХРМ.

- Это незаконная разметка. Парковки там нет. Выдуманные попами паркоместа касаются пешеходного перехода и находятся в нескольких метрах от перекрестка с Московской. Кстати, сама улица Рыбальская узкая, плотно заставлена машинами, а утром и вечером воняет из-за тянучки, - написал Маляров.

Также Иван отметил, что разметка была нанесена возле перекрестка и пешеходного перехода, а это запрещено правилами дорожного движения.

“Чтобы их святые места для святых Роллс-Ройсов не занимали, удивительно“, - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине вступили в силу новые правила парковки. В частности была создана служба парковочных инспекторов.