Захват Харьковской ОГА: суд вынес приговор четырем участникам

Обвиняемых приговорили к пяти годам лишения свободы, но с испытательным сроком в два года.

Киевский районный суд Харькова вынес приговор четырем участникам беспорядков и захвата здания Харьковской облгосадминистрации в апреле 2014 года. Соответствующий приговор опубликовали на сайте единого госреестра судебных решений во вторник, 6 ноября, пишет Украинская правда.

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Отмечается, что четырех обвиняемых приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком в 2 года.

Также, по решению суда, они обязаны периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы.

Кроме того, суд оставил без рассмотрения гражданские иски о взыскании имущественного ущерба Харьковской облгосадминистрации (186 369 грн), Харьковского облсовета (11 786 грн), Академии внутренних войск (21 134 грн) и коммунального производственно-эксплуатационного предприятия Госпром (3 496 602 грн).

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Напомним, в сентябре пять участников беспорядков и захвата здания Харьковской облгосадминистрации получили условные сроки.

Как сообщалось, вечером 6 апреля 2014 года группа активистов захватила здание Харьковской обладминистрации. 8 апреля были задержаны 65 человек.