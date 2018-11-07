Выборы президента Украины 2019: дата, особенности голосования

В конце марта в Украине пройдут очередные президентские выборы.

В Украине в 2019 году пройдут президентские выборы EPA/UPG

Главное про выборы 2019

Дата окончания регистрации кандидатов - 9 февраля 2019

Дата первого тура - 31 марта 2019

Дата второго тура - 21 апреля 2019

Начало избирательной кампании и регистрации кандидатов - 31 декабря 2018

Участки для голосования будут работать с 8.00 до 20:00

Это седьмые по счету выборы президента Украины

В госбюджете на выборы заложено 2,4 млрд грн

Кандидаты должны внести по 2,5 млн грн залога, который при проигрыше не возвращается

Инаугурация состояится до 3 июня

Когда пройдут президентские выборы

В Законе О выборах Президента Украины указано, что голосование за главу страны должно проходить в последнее воскресенье марта. В 2019 году эта дата выпадает на воскресенье, 31 марта.

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До 10 апреля Центризбирком объявит официальные результаты первого тура и примет решение о необходимости второго.

Если определить победителя президентской гонки не удастся (для победы нужно 50%+1 голос), то 21 апреля состоится второй тур.

До 1 мая ЦИК установит результаты второго тура, а до 4 мая - официально ограсит итоги президентских выборов 2019 в Украине.

После всех туров победитель должен занять пост президента Украины не позднее 3 июня.

Выборы президента Украины / фото: google.com

Правила голосования и особенности выборов

Выборы пройдут путем всеобщего тайного голосования граждан Украины, которым исполнилось 18 лет. Для участия при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, подтверждающий украинское гражданство.

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Голосование состоится на избирательных участках по месту жительства во всех городах и населенных пунктах Украины. Граждане Украины за рубежом смогут принять участие на участках при дипучреждениях.

Участки в Украине откроются в 8.00 и будут работать до 20.00 по киевскому времени.

Время и место голосования будет указано в специальных приглашениях, которые адресно вручаются каждому избирателю не позднее, чем за пять дней до выборов (по почте).

Президентом Украины может стать только гражданин страны в возрасте от 35 лет, знающий украинский язык и проживающий в стране на протяжении десять последних лет.

Выборы в Украине / фото: kp.ua

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Легальная избирательная кампания традиционно стартует за 90 дней до даты голосования - 31 декабря, и закончится в полночь пятницы, 29 марта. День тишины наступит в субботу, 30 марта.

Окончательные списки кандидатов в президенты Украины ЦИК огласит 9 февраля 2019 года.

Выборы в Верховную Раду Украины также пройдут в 2019 году, но позже - 27 октября.

Рейтинги

Рейтинги выборов 2019 / фото: kp.ua

Согласно данным всеукраинского социологического исследования, проведенного Центром исследований и коммуникаций ActiveGroup, по состоянию на октябрь 2018 года лидером в президентском рейтинге лидирует лидер ВО Батькивщина Юлия Тимошенко с 15,4% голосов.

На второй позиции идет известный шоумен Владимир Зеленский. На третьей позиции пока расположился нынешний президент Петр Порошенко.

Согласно данным опроса центра Социальный мониторинг, свои голоса за Тимошенко отдали бы 13,4% опрошенных. В то же время за Зеленского и за Порошенко - 7,6 и 7,0% соответственно.

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Следом за первой тройкой политиков идут Анатолий Гриценко (7,0%), сопредседатель Оппозиционного блока Юрий Бойко (6,9%), Олег Ляшко (5,7%) и музыкант Святослав Вакарчук (4,9%). Мэр Львова Андрей Садовой, нардепы Вадим Рабинович и Евгени Мураев набрали бы от 2,5 до 3,5%.

Агитация

До выборов осталось несколько месяцев, а Украина уже утопает в политической рекламе. При этом официальная предвыборная кампания стартует лишь в декабре текущего года.

По информации СМИ, кандидаты на пост президента и претенденты на места в Верховной Раде выкупили билборды на два года вперед. При этом денег на продвижение своих кандидатур политики не жалеют.

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Впрочем, если углубиться в эту тему, то выясняется, что часто они экономят всеми возможными способами, начиная с админресурса и заканчивая давлением на рекламные агентства. В итоге политическая реклама часто становится “социальной и бесплатной“.

К примеру, кампания Петра Порошенко “Армія, мова, віра“, как признались в некоторых районных администрациях, была размещена под видом социальной рекламы.

Не менее странное “стечение обстоятельств“ возникло во Львове, где облгосадминистрация размещала рекламные сюжеты о строительстве дорог. Выдержаны они, по части визуального оформления, в стилистике БПП.

Выборы 2019 / Фото: Ua1

В отечественном законодательстве понятие социальной рекламы прописано недостаточно четко. Отсюда широкий спектр возможностей для манипуляции.

К подобным методам прибегают не только в случаях с продвижением кандидатов, но и тогда, когда нужно “не пустить чужих“. Местные власти активно “фильтруют“ политическую рекламу.

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Многие политические силы контролируют те или иные рекламные ресурсы. Как правило, в разных регионах идет продвижение “своих“.

А политические силы, которые не могут таким способом нейтрализовать своих конкурентов, в итоге тратят больше денег.

Таким образом выигрывают и рекламщики, поскольку политическая реклама оценивается на 20-30 процентов дороже. А билборды, расположенные в очень выгодных точках, автоматически в 1,5-2 раза дороже обходятся желающим разместить на них свою рекламу.

Как сообщалось 2 ноября, Рабинович, Тимошенко и Бойко возглавили рейтинг лжецов.