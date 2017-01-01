Государственное имущество завода "Электронмаш" поделили между членами семьи экс-директора - СМИ

Уже несколько месяцев вокруг киевского госпредприятия "Электронмаш" кипят нешуточные страсти. После увольнения в марте 2018 года бывшего директора Виктора Мовы, подозреваемого СБУ в незаконной приватизации объектов госсобственности и махинаций с закупками, завод фактически остановил работу. Вместо этого он стал местом противостояния части сотрудников под руководством замдиректора Владимира Теслюка и представителей Минэкономразвития, которому подотчетен "Электронмаш". Сторонники Мовы заблокировали предприятие и не допускают к работе ни нового руководителя, назначенного министерством, ни аудиторов, которые обязаны провести проверку финансовой документации и имущества завода.

При этом выяснилось, что подозрения Службы безопасности Украины относительно Виктора Мовы и его доверенных подчиненных, которые по данным следствия фактически раздали собственность государственного завода членам своих семей, вполне оправданы. Об этом в своем расследовании сообщили журналисты программы ЦРУ.

Почти вся территория, которая некогда принадлежала заводу "Электронмаш", сегодня занята секонд-хендами, "Ашаном", магазином техники и заброшенными цехами. У большей части зданий и помещений – новые частные владельцы. И бенефициары многих предприятий, получившие имущество "Электронмаша", действительно оказались связаны родственными узами с членами руководящего аппарата завода.

В частности, учредителем частных компаний "Тотем", "Лониц" и "Эн Пи Менеджмент", получивших более 8 тысяч квадратных метров бывшей недвижимости "Электронмаша", оказал Алексей Викторович Наметкин. Этот человек был прописан в одной квартире с дочерью Мовы Людмилой и вероятно является зятем подозреваемого в распиле госимущества экс-директора.

А среди учредителей теперь уже частного, но некогда также принадлежавшего заводу лагеря "Лидер" оказался 22-летний сын Людмилы Мовы и Алексея Наметкина Иван Наметкин – предположительно, внук Виктора Мовы.

Всего по данным правоохранителей, с 2000 года были незаконно отчуждены 22 объекта недвижимости, которым владел "Электронмаш". В СБУ нанесенный ущерб оценивают в более чем 60 миллионов гривен, а площадь незаконно переданных в частную собственность помещений – почти в 90 тысяч квадратных метров. Среди других обвинений – закупки товаров и услуг с нарушениями и по завышенным ценам у структур, которые тоже связаны с экс-директором Виктором Мовой.