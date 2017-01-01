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СБУ блокировала попытку контрабанды психотропов из РФ

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Гражданка Украины пыталась ввезти из РФ 1 кг психотропных веществ.
Стоимость изъятого составляет примерно 20 тысяч долларов
Стоимость изъятого составляет примерно 20 тысяч долларов
facebook.com/SecurSerUkraine

В Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали попытку контрабанды в Украину психотропных веществ из Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

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Как отмечается, в ходе таможенного контроля на международном пункте пропуска Гоптовка у гражданки Украины обнаружили три пакета с психотропным веществом PVP весом почти один килограмм.

“Женщина пыталась провезти психотропы, скрыв часть товара на себе и в упаковке из-под кофе. По предварительным оценкам стоимость изъятого вещества составляет примерно 20 тысяч долларов“, - говорится в сообщении.

В настоящее время по указанному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 УКУ, задержанной объявлено о подозрении.

Ранее, в Черновицкой области на таможне был задержан автомобиль, которым пытались перевезти в Румынию контрабандных сигарет на 2 миллиона гривен.

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Теги: СБУ, РФ, Украина, контрабанда, психотропы
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