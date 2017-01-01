Зайцевой и Дронову продлили арест до 5 января 2019 года.

Киевский районный суд Харькова продолжил подозреваемым в совершении смертельного ДТП в Харькове Елене Зайцевой и Геннадию Дронову содержания под стражей на 60 суток. Об этом сообщает Громадське.

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Зайцева и Дронов будут оставаться под стражей до 5 января 2019 года.

Защита подозреваемых ходатайствовал об изменении меры пресечения. Адвокаты заявляют, что Дронов не намерен бежать, а у Зайцевой существенно ухудшилось здоровье.

Во время суда адвокат пострадавших Лариса Матвеева заявила, что экспертиза подтвердила, что Дронов также ехал с нарушением ПДД.

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“Провели дополнительную экспертизу. Она записана с соблюдением формальностей. Есть выводы. Экспертиза подтвердила, что Дронов находился в пределах перекрестка“, - рассказала она.

Напомним, в октябре на заседании суда обвиняемой Елене Зайцевой вызвали скорую.

Ранее, в суде впервые свою версию событий рассказал второй водитель-участник смертельного ДТП Геннадий Дронов.