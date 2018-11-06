В Одессе участник ДТП угрожал окружающим автоматом
В Одессе водитель BMW после наезда на мопедиста начал угрожать автоматом пострадавшему и очевидцам аварии. Соответствующее видео во вторник, 6 октября, опубликовали на Уoutube.
Как пишут УСИ со ссылкой на автора видео, вначале водитель достал газовый баллончик и пытался пустить слезоточивый газ в лицо пострадавшему.
Потом начал угрожать и мопедисту, и свидетелям аварии автоматом. Мужчина кричал, что всех убьет.
На место происшествия вызвали полицию, но водитель BMW уехал до приезда наряда.
Отмечается, что в результате аварии у мопедиста нет серьезных травм.
ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика! 18+
Ранее хамское поведение этого водителя уже попадало на видео.
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