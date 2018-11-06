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В Одессе участник ДТП угрожал окружающим автоматом

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После наезда на мопедиста водитель, по словам очевидца, пытался пустить слезоточивый газ в лицо пострадавшему, также он угрожал оружием окружающим.

В Одессе водитель BMW после наезда на мопедиста начал угрожать автоматом пострадавшему и очевидцам аварии. Соответствующее видео во вторник, 6 октября, опубликовали на Уoutube.

Как пишут УСИ со ссылкой на автора видео, вначале водитель достал газовый баллончик и пытался пустить слезоточивый газ в лицо пострадавшему.

Потом начал угрожать и мопедисту, и свидетелям аварии автоматом. Мужчина кричал, что всех убьет.

На место происшествия вызвали полицию, но водитель BMW уехал до приезда наряда.

Отмечается, что в результате аварии у мопедиста нет серьезных травм.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика! 18+

Ранее хамское поведение этого водителя уже попадало на видео.

Ранее в Ровно водители маршруток устроили драку.

Также сообщалось, что под Полтавой водитель автомобиля пытался поджечь полицейских и их служебную машину.

 

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Теги: конфликт, ДТП, Одесса, видео, авария, мопед, водитель, угрозы, автомат
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Источник: korrespondent.net

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