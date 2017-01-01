ДТП в Харькове: суд оставил под арестом Зайцеву и Дронова

Адвокаты подозреваемых заявили, что Дронов не намерен бежать, а у Зайцевой ухудшилось здоровье.

Киевский районный суд Харькова продлил до 5 января 2019 года арест Елене Зайцевой и Геннадию Дронову, обвиняемым в смертельном ДТП. Об этом сообщает Интерфакс-Украина в среду, 7 ноября.

Защита Дронова и сам обвиняемый возражали против удовлетворения ходатайства, утверждая, что риски, на которые ссылается обвинение, не доказаны. Также Дронов выразил готовность сдать загранпаспорт и права в подтверждение того, что не намерен скрываться от суда и совершать новое правонарушение.

Защита Елены Зайцевой также возражала против удовлетворения ходатайства прокуратуры, называя риски неподтвержденными и необоснованными. Адвокаты утверждали, что состояние здоровья их подзащитной продолжает ухудшаться.

Суд продлил содержание под стражей обоих обвиняемых на 60 дней – до 5 января 2019 года.

Самое дело по сути в среду не рассматривалось. Адвокат Дронова Сергей Перепелица попросил суд дать время, чтобы ознакомиться с результатами дополнительной комплексной судебной автотехнической экспертизы и экспертизы видео- и аудиозаписи, а также сформировать позицию защиты.

Следующее заседание по делу назначено на 13 ноября.

Напомним, 18 октября 2017 года в центре Харькова произошло ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg, в результате которого погибли пять человек. Еще одна девушка спустя неделю умерла в реанимации. Участника аварии – Елена Зайцева и Геннадий Дронов – находятся в СИЗО.

Ранее сообщалось, что на двух заседаниях суда Елене Зайцевой понадобилась помощь врачей. Ее адвокат утвержадала, что у девушки происходят ежедневные приступы в виде повышения артериального давления и судорог по всему телу.

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