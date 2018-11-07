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Военная прокуратура назвала причину взрывов в Ичне

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Следствие проводит ряд экспертиз, которые должны помочь установить, кто и как заложил взрывчатку .
Названа причина взрывов склада боеприпасов в Ичне
Названа причина взрывов склада боеприпасов в Ичне

Взрывы на артиллерийских складах под Ичней Черниговской области произошли вследствие диверсии. Об этом заявил военный прокурор центрального региона Украины Григорий Рябенко, сообщает в среду, 7 ноября, Громадське.

По словам Рябенко, кто-то проник на склад и заложил взрывчатку.

"В настоящее время проводится ряд экспертиз, которые позволят установить, как было заложено взрывное устройство и кем", - сказал он.

Как сообщалось, взрывы на территории 6 арсенала в Ичне начались в ночь на 9 октября. В Генштабе заявили о четырех подрывах на складах, в результате чего начались пожары с последующей детонацией.

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Теги: взрыв, прокуратура, диверсия, следствие, взрывчатка, Ичня
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Pivkov3    07.11.2018, 19:50
Оценка:  0
Pivkov3
Так Путин же и заложил, все видели!
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