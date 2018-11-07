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В Черкассах малолетний ребенок гулял по улице с гранатой

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Шестилетний мальчик рассказал прибывшим на место полицейским, что гранату ему дал одноклассник.
Полицейские выясняют, где ребенок взял боеприпас
Полицейские выясняют, где ребенок взял боеприпас
provce.ck.ua

На площади 700-летия в Черкассах прохожие заметили ребенка с гранатой в руке и вызвали полицию. Об этом в среду, 7 ноября, сообщает издание Про все со ссылкой на пресс-секретаря Управления патрульной полиции Черкасской области.

Отмечается, что прибывшие на место правоохранители, увидели 6-летнего ребенка с гранатой в руке. Мальчик рассказал, что проживает в Черкассах, а гранату ему дал одноклассник.

Представители полиции передали ребенка бабушке. На место происшествия также прибыли следователи, которые выясняют все обстоятельства происшествия.

 

 

Напомним, сегодня в Испании эвакуировали два вокзала из-за пряжки ремня в форме гранаты.

А накануне в метро Харькова задержали военного с гранатами.

 

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Теги: ребенок, фото, полиция, Черкассы, граната
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Од_Вульф    07.11.2018, 20:04
Оценка:  0
Од_Вульф
на фото пустой корпус от гранаты... МУЛЯЖ или ММГ
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