В СБУ рассказали о результатах обыска у Бережной

Во время обысков были изъяты документы, электронные носители, письмо на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова и слиток золота, утверждают в спецслужбе.

Сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обысков у лидера общественного объединения Сила добра Елены Бережной обнаружили документы и электронные носители, свидетельствующие о ее антиукраинской деятельности. Найдены письмо на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова и килограммовый слиток золота.

Об этом говорится в сообщении на странице СБУ в Facebook в среду, 7 ноября.

"У этой гражданки, кроме многочисленных документальных материалов и электронных носителей, которые свидетельствуют о ее противоправной деятельности, наши сотрудники обнаружили также письмо к министру иностранных дел государства-агрессора С. Лаврову о необходимости активизации деятельности российских организаций в Украине… Оказывается, женщина так мужественно защищала вовсе не документы, а килограммовый слиток золота", – говорится в сообщении.

В спецслужбе напомнили, что следственные действия у Бережной проходили в рамках уголовного производства, открытого по статье о госизмене.

В СБУ также отметили, что прошли обыски и у лидера политической партии Союз левых сил Василия Волги.

"Наши сотрудники изъяли у него оборудование для ведения тайных переговоров и магнитные носители информации, указывающие на его сотрудничество со страной-агрессором", – заявили в спецслужбе.

Кроме того, у нескольких других фигурантов изъято незарегистрированное оружие и пророссийская атрибутика.

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Напомним, 6 ноября сотрудники СБУ проводили обыски у Елены Бережной и некоторых ее соратников, которые планировали участвовать в митинге и возложении цветов к памятнику Ватутина в связи с 75-летием освобождения Киева от фашистов.

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