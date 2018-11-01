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Чиновницу, обвинившую Пашинского в угрозах, уволили с работы - СМИ

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Председателя секретариата комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Татьяну Блистив уволили за нарушение присяги.
Блистив уволили за нарушение присяги государственного служащего
Блистив уволили за нарушение присяги государственного служащего
theinsider.ua

Главу секретариата комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Татьяну Блистив уволили за нарушение присяги государственного служащего. Об этом в среду, 7 ноября, в комментарии Украинской правде рассказал секретарь комитета нардеп от БПП Иван Винник.

По его словам, Блистив уволили с госслужбы по решению руководителя аппарата Верховной Рады Петра Бондаря. Соответствующий приказ зачитали на комитете.

"Согласно формулировке в тексте, приведенном на комитете, речь идет о нарушении присяги государственного служащего", - сказал нардеп.

По его словам, приказ был датирован 1 ноября.

Винник пояснил, что по закону о госслужбе, представитель законодательной ветви власти не может влиять на решения исполнительной, поэтому на решение об увольнении работницы комитета не мог повлиять руководитель комитета нардеп от Народного фронта Сергей Пашинский у которого с Блистив был конфликт.

Ранее Татьяна Блистив рассказала, почему ей начал угрожать глава комитета нардеп Сергей Пашинский.

Как сообщалось, на Пашинского открыли уголовное дело из-за угроз Блистив. 

 

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Теги: Рада, Верховная Рада, присяга, госслужба, увольнение, народный фронт, Пашинский, нацбезопасность
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Источник: korrespondent.net

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