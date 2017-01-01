Установлена причина пожара на заводе под Одессой

Полиция начала уголовное производство по статье о нарушении установленных требований пожарной безопасности.

Причиной масштабного ночного пожара на маслозаводе компании Дельта Вилмар возле Южного Одесской области стала неисправная электропроводка.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Нацполиции в среду, 7 ноября.

Южненское отделение полиции начало уголовное производство по статье о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности (ч.1 ст.270 УК Украины).

Напомним, 6 ноября на маслозаводе под Одессой произошел крупный пожар. Огонь распространился на площадь 1500 кв м. Окончательно огонь потушили в 7:00 утра среды. Никто не пострадал.

Позже стало известно, что до пожара на этом предприятиии выявили нарушения во время проверки экологической инспекции.

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