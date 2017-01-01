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Установлена причина пожара на заводе под Одессой

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Полиция начала уголовное производство по статье о нарушении установленных требований пожарной безопасности.
Пожар на предприятии Дельта Вилмар
Пожар на предприятии Дельта Вилмар
ГСЧС

Причиной масштабного ночного пожара на маслозаводе компании Дельта Вилмар возле Южного Одесской области стала неисправная электропроводка.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Нацполиции в среду, 7 ноября.

Южненское отделение полиции начало уголовное производство по статье о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности (ч.1 ст.270 УК Украины).

Напомним, 6 ноября на маслозаводе под Одессой произошел крупный пожар. Огонь распространился на площадь 1500 кв м. Окончательно огонь потушили в 7:00 утра среды. Никто не пострадал.

Позже стало известно, что до пожара на этом предприятиии выявили нарушения во время проверки экологической инспекции.

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Теги: уголовное дело, полиция, пожар, Одесская область, Южный
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Источник: korrespondent.net

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