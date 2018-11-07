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Семейного врача выбрали более 20 млн украинцев

Комментариев: 1
До конца этого года заключить декларации с врачом должны были 25-30% украинцев, отметил глава Национальной службы здоровья.
Врача выбрали более 20 млн украинцев
Врача выбрали более 20 млн украинцев
Минздрав Украины

Более 20 миллионов украинцев выбрали своего семейного врача. Об этом в среду, 7 ноября, в интервью LB.ua рассказал глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Олег Петренко.

Так, по прогнозам Министерства здравоохранения Украины, до конца этого года заключить декларации с врачом должны были 25-30% украинцев. Но в реальности подписанных деклараций оказалось гораздо больше - их уже 20 миллионов.

"Мы действительно не ожидали столь хороших результатов. Когда говоришь с людьми о реформе, то их уже дергать немного начинает, потому что за 25 лет попыток никто не довел это дело до конца. Но уже 20 млн человек - а это больше половины реального населения Украины - выбрали врача", - сказал Петренко.

Как сообщалось, украинские семейные врачи, которые подписали декларации со своими пациентами, получили в июле повышенные зарплаты.

Напомним, по состоянию на начало октября более 18 млн граждан Украины выбрали своих семейных врачей.

 

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Теги: медицина, Минздрав, врачи, врач, МОЗ, медицинская реформа, медицинская помощь, семейный врач
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
S_A_M    07.11.2018, 21:52
Оценка:  0
S_A_M
Вот так и узнаем сколько в Украине реального населения.
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