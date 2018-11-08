Данных о ненадлежащем качестве минометов Молот нет - прокуратура

Одной из главных причин разрыва миномета следствие называет нарушение порядка проведения стрельб личным составом.

Военная прокуратура Центрального региона Украины сообщила, что следствие на данный момент не получило объективных данных о ненадлежащем качестве минометов М 120-15 Молот. Об этом пресс-служба ведомства информировала вечером 7 ноября в Facebook

Отмечается, что военная прокуратура Киевского гарнизона расследует уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей военными должностными лицами 1285 Главного военного представительства Минобороны во время исполнения государственного контракта, что привело к закупке за бюджетные средства некачественных минометов Молот. Продолжается комплексная военная экспертиза. Отмечается, что военная прокуратура Киевского гарнизона расследует уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей военными должностными лицами 1285 Главного военного представительства Минобороны во время исполнения государственного контракта, что привело к закупке за бюджетные средства некачественных минометов Молот. Продолжается комплексная военная экспертиза.

Кроме того, Государственная аудиторская служба проводит аудит по рациональному использованию бюджетных средств Минобороны.

Досудебным расследованием отрабатываются субъекты хозяйствования, которые привлекались заводом-изготовителем к выполнению работ на предмет фиктивности и завышение их объемов или стоимости.

"В данный момент объективных данных о ненадлежащем качестве минометов, которые обосновывались материалами дела, следствие не получило", - указано в сообщении военной прокуратуры.

По версии следствия, в настоящее время одной из главных причин разрыва миномета Молот являются факты двойного заряжания и нарушение порядка проведения стрельб личным составом.

А 23 сентября подобный инцидент произошел в 72-й бригаде ВСУ на Донбассе. В результате взрыва пострадали двое военных.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet