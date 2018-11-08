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Нарушений в производстве минометов Молот нет - прокуратура

Комментариев: 5
Одной из главных причин разрыва миномета следствие называет нарушение порядка проведения стрельб личным составом.
Миномет Молот на Ровенском полигоне
Миномет Молот на Ровенском полигоне
Анатолий Матиос/Facebook
Военная прокуратура Центрального региона Украины сообщила, что следствие на данный момент не получило объективных данных о ненадлежащем качестве минометов М 120-15 Молот.
 
Об этом пресс-служба ведомства информировала вечером 7 ноября в Facebook.
 

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Отмечается, что военная прокуратура Киевского гарнизона расследует уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей военными должностными лицами 1285 Главного военного представительства Минобороны во время исполнения государственного контракта, что привело к закупке за бюджетные средства некачественных минометов Молот. Продолжается комплексная военная экспертиза.
Кроме того, Государственная аудиторская служба проводит аудит по рациональному использованию бюджетных средств Минобороны.
 
Досудебным расследованием отрабатываются субъекты хозяйствования, которые привлекались заводом-изготовителем к выполнению работ на предмет фиктивности и завышение их объемов или стоимости.
 
“В данный момент объективных данных о ненадлежащем качестве минометов, которые обосновывались материалами дела, следствие не получило“, - указано в сообщении военной прокуратуры.
 
По версии следствия, в настоящее время одной из главных причин разрыва миномета Молот являются факты двойного заряжания и нарушение порядка проведения стрельб личным составом.

Как сообщалось, 6 июля при взрыве миномета Молот на Ровенском полигоне погибли трое военных, еще девять получили травмы.

23 сентября подобный инцидент произошел в 72-й бригаде ВСУ на Донбассе. В результате взрыва пострадали двое военных.

 

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Теги: прокуратура, расследование, миномет
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Комментариев (5)
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МаксимУм    08.11.2018, 08:06
Оценка:  +2
МаксимУм
Они забыли сказать что после определённого количества выстрелов предохранитель от двойного заряжания выходит из строя... Просто улетает пружина... А боец не видит и опускает вторую мину...
Зорян_и_Шкиряк    08.11.2018, 07:41
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Ну что, граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы: кто хочет сегодня пострелять из "Молота"?
Простакк    08.11.2018, 00:27
Оценка:  -5
Простакк
Абсолютно согласен с прокуратурой!Ведь мины к этим миномётам продали,а миномёты начали заряжать бутылками с самогоном.А это,как оказалось,нельзя было делать...Вот так и погибли"герои"наши,ни дна им ни покрышки!
Зорян_и_Шкиряк    08.11.2018, 08:44
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Не будьте такой скотиной, сударь!
krolikoff_net    08.11.2018, 09:42
Оценка:  -1
krolikoff_net
Это не сударь, это вообще пустое место, это военнослужащий информационных войск на россии.
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