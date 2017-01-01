Итоги 7 ноября: Протесты евроблях, прощание с Гандзюк

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Протестующие в Киеве требовали принять поправки к законопроекту о растаможивании авто facebook.com/AESUkraine

В Киеве митинговали водители маршруток и владельцы авто на еврономерах; в Херсоне почтили память умершей активистки: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Порошенко усилил ответственность россиян за незаконное пересечение границы

Президент Петр Порошенко подписал закон об уголовной ответственности для граждан России за незаконное пересечение государственной границы Украины.

Документ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет за незаконное пересечение госграницы Украины россиянами (или лицами с другим гражданством в пользу РФ).

В Киеве митинговали маршрутчики и владельцы евроблях

Владельцы автомобилей на еврономерах и водители маршруток протестовали в Киеве, собравшись в правительственном квартале и возле здания Мининфраструктуры.

Митингующие перекрыли движение в местах проведения акции, требуя увольнения руководителя Укртрансбезпасности Михаила Ноняка и принятия законопроектов №8487 и №8488, предусматривающих снижение акциза на растаможку машин.

Также они выступили против повышения цен на топливо и за обеспечение должного качества дорог.

Андреевскую церковь передали Константинополю

Президент Петр Порошенко подписал закон о передаче Андреевской церкви в постоянное пользование Вселенскому патриархату. Соответствующий документ был возвращен в Верховную Раду с подписью главы государства.

Названа причина взрывов на складах под Ичней

Военный прокурор центрального региона Украины Григорий Рябенко заявил, что взрывы на артиллерийских складах под Ичней Черниговской области произошли вследствие диверсии.

В РФ продлили арест украинцу Грибу

Северо-Кавказский окружной военный суд продлил на полгода арест украинца Павла Гриба (до 24 августа 2019 года).

Рассмотрение дела Гриба по существу состоится 15 ноября.

В Херсоне простились с Екатериной Гандзюк

В Херсоне прошла церемония прощания с советником мэра города Екатериной Гандзюк, которая умерла в результате травм, полученных во время покушения. Несколько сотен людей с венками и цветами почтили память активистки.

В США заявили о новых санкциях против России

Госдепартамент США анонсировал введение дополнительных санкций в отношении России, поскольку Москва не предоставила обоснованных гарантий, что не будет использовать химическое оружие после инцидента в британском Солсбери.