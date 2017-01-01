Кобзарь Шевченко стал первой в мире полностью вышитой книгой

Восемь поэтических произведений без сокращений вышили методом стебновка, который позволяет свободно читать поэзии.

Над созданием уникального творения, на основе первого издание Кобзаря 1840 года, ее главный редактор Елена Медведева и художественный редактор Анна Тимошок работали в течение почти года. Вышитую книгу можно будет увидеть в Музее книги и книгопечатания в Киеве, Музее Тараса Шевченко, выставочных залах Ровенского краеведческого музея.

Об этом сообщает Еxpres.onlin.

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“Читать вышито слово Шевченко - то же, что читать историю жизни, боль и веру его народа только родным языком - украинский, к которой можно прикоснуться теперь даже пальцами“, - говорится в сообщении.

С помощью техники стебнивка на материале, который в народе называют “диким льном“, мастерицы воссоздали тексты восьми (без сокращений!) поэтических произведений:

Думы мои, Перебендя, Катерина, Тополь, Мысль (зачем мне черные брови), К Основьяненко, Иван Подкова, Тарасова ночь.

Стоит заметить, что произведения вышитые на языке оригинала. Сохранено абсолютно все авторские знаки. Для вышивания текста был разработан специальный шрифт, идентичный шрифту Кобзаря середины XIX века.На каждой странице присутствует традиционный украинский орнамент.

Тексты Кобзаря редакторы дополнили соответствующими иллюстрациями, вышитыми крестиком. В частности, воспроизведено шесть художественных произведений Тараса Шевченко, которые относятся к периоду его раннего творчества.

Мастерицы говорят, что труднее всего было работать именно над иллюстрациями, ведь перевести картины в схемы для вышивки, подобрать цвета, которые вполне отражали бы гамму Шевченково, не так уж просто.

Редакторы соглашаются, что самое интересное, но вместе с тем сложное, создать портрет молодого Тараса, его Катерину и малоизвестную работу Освобождение Петра Апостола из темницы, что символизирует освобождение Шевченко из крепостничества.

Книга содержит 48 страниц из дикого льна размером 36,5 х 26 см. Обложка и кожаная внутренняя отделка сделаны по образцу оформления старопечатных книг.

Вышитый Кобзарь весит 3,3 кг, а хранят его в специальной кожаной сумке-футляре. Брать книгу в руки можно только в белых перчатках.

Как сообщалось в мае, во Львовской национальной галереи искусств имени Бориса Возницкого завершили оценку стоимости старопечатных книг, пропавших из фондов Музея книгопечатания. Всего в музее недосчитались 459 экспонатов более чем 63 млн гривен.