Сутки на Донбассе: 19 вражеских обстрелов, ранены трое бойцов ВСУ

Сепаратисты продолжают применение минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донбассе за прошедшие сутки, 7 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил сепаратисты 19 раз открывали огонь по позициям украинских войск. В боевых действиях ранены трое военных.

Об этом сообщает в четверг, 8 ноября, пресс-центр ООС в Facebook.

Штаб сообщает, что дважды прицельный огонь велся из минометов калибра 82 мм по позициям Вооруженных Сил Украины в районах Павлополь и Луганского, а у последнего - и 120 мм минометов.

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Также, сепаратисты продолжают применение гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, вблизи Павлополь, они стреляли из вооружения БМП-1 и зенитной установки ЗУ-23-2.

Обстрелы подразделений Объединенных сил зафиксированы в районах населенных пунктов Станица Луганская, Свободный, Луганское, Зайцево, Авдеевка, Пески, Марьинка, Новомихайловка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово и Лебединский.

“В ходе боевых действий три военнослужащие Объединенных сил получили ранения“, - доложили в пресс-центре ООС.

Напомним, 6 ноября в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты десять раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе однажды с запрещенного минскими договоренностями вооружения. В боевых действиях ранен военный.

Также сообщалось, что в район проведения операции Объединенных сил приехала посол Австрии в Украине Гермине Поппелер.