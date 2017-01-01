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Заявление на ID-карту теперь можно заполнить онлайн

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В Украине упростили оформление биометрических паспортов.
Заявление на биометрический паспорт теперь можно подать онлайн
Заявление на биометрический паспорт теперь можно подать онлайн
politeka.net

Теперь граждане Украины могут подавать заявление на оформление биометрического паспорта в электронном виде - онлайн. Однако речь не идет о полном оформлении документов через интернет.

Об этом рассказал глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк, передает Интерфакс.

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По его словам, речь не идет о полном оформлении документов через интернет, поскольку человеку необходимо лично прибыть в миграционную службу, чтобы сфотографироваться и отсканировать отпечатки пальцев.

“Но сервис уменьшит время ожидания при оформлении и поможет увеличить количество граждан по оформлению этих документов“, - сказал глава миграционной службы.

По словам Соколюка, данные заполненной анкеты не будут сохраняться на серверах миграционной службы, а останутся в виде QR-кода или распечатки у гражданина.

Как сообщалось 1 ноября, сменить паспорт-книжечку на ID-карту теперь может любой украинец.

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Теги: паспорт, ID-карта
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