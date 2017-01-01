Заявление на ID-карту теперь можно заполнить онлайн

В Украине упростили оформление биометрических паспортов.

Заявление на биометрический паспорт теперь можно подать онлайн politeka.net

Теперь граждане Украины могут подавать заявление на оформление биометрического паспорта в электронном виде - онлайн. Однако речь не идет о полном оформлении документов через интернет.

Об этом рассказал глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк, передает Интерфакс.

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По его словам, речь не идет о полном оформлении документов через интернет, поскольку человеку необходимо лично прибыть в миграционную службу, чтобы сфотографироваться и отсканировать отпечатки пальцев.

“Но сервис уменьшит время ожидания при оформлении и поможет увеличить количество граждан по оформлению этих документов“, - сказал глава миграционной службы.

По словам Соколюка, данные заполненной анкеты не будут сохраняться на серверах миграционной службы, а останутся в виде QR-кода или распечатки у гражданина.

Как сообщалось 1 ноября, сменить паспорт-книжечку на ID-карту теперь может любой украинец.