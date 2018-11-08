Разграбление и уничтожение: командир боевиков "ДНР" рассказал о рельсовом "бизнесе"

По словам боевика, "республика катится в тартарары".

Один из командиров боевиков “ДНР“ на видео рассказал о разграблении и массовом уничтожении инфраструктуры на неподконтрольной территории Донецкой области.

Видео с заявлением боевика по кличке Жора в Facebook опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан.

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“Республика катится в тартарары. На днях делали мы ротацию в подразделении. Смотрим - КАМАЗ заезжает за нашими позициями, возле нефтебазы - нарезали ребята рельс и грузятся, все класс у них“, - заявил боевик на видео.

Сепаратист возмутился “диверсантами в тылу“, которые не прибавляют боевого духа его “соратникам“.

“Естественно, мы их арестовали и сняли все на видео - в том числе, чьих они будут. Получается, мы охраняем позиции, чтобы кто-то сзади начал резать металлолом. Нафиг оно мне нужно?“ - добавил боевик.

Ранее, журналист показал, как сербский боевик "ДНР" нажился на войне. Сербский боевик Деян Берич, который воевал в должности снайпера, продавал за миллион участок земли в России.