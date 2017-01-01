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Украина договорилась о покупке турецких ударных БПЛА

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Соглашение было подписано во время визита Президента Украины Петра Порошенко в Турции.
БПЛА оснащен двигателем внутреннего сгорания
БПЛА оснащен двигателем внутреннего сгорания
mil.in.ua

Подписано соглашение о покупке турецкой оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 производства компании Baykar Makina. Переговоры длились около двух лет.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал со ссылкой на собственные источники в оборонном ведомстве.

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Соглашение было подписано во время визита Президента Украины Петра Порошенко 3-4 ноября в Турции, в мероприятии приняли участие Министр обороны Украины Степан Полторак, первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский и глава Укроборонпрома Павел Букин.

Рассматривается возможность локализации части производства оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 на мощностях ГП Антонов, входящее в состав концерна Укроборонпром.

Технические характеристики Bayraktar TB2:

  •  Длина аппарата – 6,5 м
  •  Размах крыла – 12 м
  •  Радиус действия-в 150 км
  •  Максимальная взлетная масса – 560 кг
  •  Максимальный вес полезной нагрузки – 50 кг
  •  Максимальная скорость полета – 222 км/ч
  •  Крейсерская скорость – 130 км/ч
  •  Практический потолок полета – 6750 м

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БПЛА оснащен двигателем внутреннего сгорания Rotax 912, корпус выполнен из композитных материалов и оснащен системой автоматического взлета и посадки.

Bayraktar TB2 побил мировой рекорд среди беспилотных летательных аппаратов в классе тактических средневысотных БПЛА с продолжительностью полета. Во время тестовых полетов в июне и августе 2014 года на высоте 8 км он находился в небе 24 часа 34 минуты.

БПЛА может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы. Так в 2015 году состоялись тестовые пуски ПТРК UMTAS, а в 2016 появилась официальная информация о их успешное боевое применение против курдских отрядов, что подтвердило их заявленные тактико-технические характеристики.

Один из этапов испытания Bayraktar TB2:

Напомним, президент Петр Порошенко предложил главе Турции Реджепу Эрдогану направить турецких военных на Донбасс в рамках миротворческой миссии ООН.

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Теги: Украина, Турция, Порошенко, БПЛА, покупка, соглашение
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