Барна требует лишить аккредитации журналиста, которого он обматерил

Барна заявляет, что Колтунов "непрофессионально выполняет свои обязанности" и дискредитирует нардепов.

В Комитете отмечают, что не имеют механизма лишения аккредитации УНИАН

Депутат Олег Барна просит лишить аккредитации в Верховной Раде журналиста Игоря Колтунова, которого он обматерил в коридоре парламента.

Читай также: “Поцелуй в ж*пу нас“: Гончаренко в Раде зачитал обращение нардепов к Путину

Барна подал обращение к главе Комитета Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктории Сюмар, в котором указал, что журналист “непрофессионально выполняет свои обязанности“ и дискредитирует депутатов, передает Детектор медиа.

“Считаю недопустимым аккредитацию подобных журналистов, целью которых является не профессиональное исполнение своих обязанностей, не объективное освещение работы Верховной Рады Украины как высшего законодательного органа государства, а только дискредитация грязным методами народных депутатов и украинского парламента в целом“, - говорится в обращении депутата.

Читай также: Барна показал талисман неработающего николаевского аэропорта

Такое же обращение первый замглавы Комитета свободы слова Ольга Червакова. Она заявила, что Комитет рассмотрит обращение в ближайшее время, отметив, что в законодательстве не прописаны механизмы лишения журналиста аккредитации.

Напомним, 2 октября народный депутат от фракции Блок Петра Порошенко Олег Барна в коридоре Верховной Рады обматерил журналиста Игоря Колтунова после вопроса, почему он трижды кнопкодавил во время голосования.

Барна обматерил журналиста из-за кнопкодавства 0:00 / 01:01

Позднее, Барна заявил, что обматерил журналиста 1+1, чтобы “поставить на место“ владельца медиахолдинга и олигарха Игоря Коломойского. В эфире телеканала Прямой депутат прокомментировал свои маты и извинился перед избирателями, союзом журналистов и коллегами-депутатами. Нардеп однако не попросил прощения у Колтунова и назвал его “особью“.