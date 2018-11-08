Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Одесские полицейские застрелили педагога, напавшего на них с топором

Комментариев: 8
Преподаватель ВУЗа был заподозрен в причастности к убийству.
29-летний подозреваемый был объявлен в розыск
29-летний подозреваемый был объявлен в розыск
acebook.com/ruslan.forostyak

В Одессе в четверг утром, 8 ноября, полицейские проверяли информацию о местонахождении разыскиваемого мужчины, подозреваемого в убийстве преподавателя вуза. Его застрелили, так как он оказывал сопротивление и пытался сбежать.

Об этом сообщил советник главы ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк.

Читай также: В Одессе участник ДТП угрожал окружающим автоматом

29-летний Дмитрий Колдарар был объявлен в розыск. Его подозревали в нанесении ножевых ранений 61-летнему педагогу на Слободском кладбище, от которых пострадавший скончался.

Во время задержания на улице Слободской разыскиваемый убийца кинулся на одного из полицейских с топором и пытался сбежать от правоохранителей, полицейские застрелили подозреваемого.

Как сообщалось 5 октября, в Полтавской области на полицейских напали с ножами и вилами.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (8)
Отсортировать по дате Вниз
Мега-Мачо    08.11.2018, 12:01
Оценка:  +2
Мега-Мачо
как жалко что не видно лиц этих гироев которе пишут такие шикарные мемуары
BizzON1979    08.11.2018, 11:58
Оценка:  +1
BizzON1979
Статья ОГОНЬ/ Педагог - Мерт застрелили Убийцу)) сцука наркоманы
Prettykinder    08.11.2018, 11:54
Оценка:  +4
Prettykinder
Педагог уже был мертв.Застрелили подозреваемого в его убийстве.Вы читаете то,что пишете???
Простакк    08.11.2018, 11:47
Оценка:  +2
Простакк
Так кинулся,или пытался сбежать?В спину застрелили,полицаи?
нескорений    08.11.2018, 11:47
Оценка:  +6
нескорений
так пытался сбежать или нападал, в какой момент его застрелили?
*******    08.11.2018, 10:52
Оценка:  -9
*******
Полицаю домашнюю работу не сделали?
Letohradek    08.11.2018, 11:22
Оценка:  +7
Letohradek
О чем набор слов?
БА3395    08.11.2018, 11:58
Оценка:  -2
БА3395
О "доблести" реформированной полиции. Вместо того, чтобы стрелять по ногам (если конечно было нападение), лупят на поражение. Пора людям выдавать оружие, чтобы от полиции защищаться!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь