Одесские полицейские застрелили педагога, напавшего на них с топором

Преподаватель ВУЗа был заподозрен в причастности к убийству.

29-летний подозреваемый был объявлен в розыск acebook.com/ruslan.forostyak

В Одессе в четверг утром, 8 ноября, полицейские проверяли информацию о местонахождении разыскиваемого мужчины, подозреваемого в убийстве преподавателя вуза. Его застрелили, так как он оказывал сопротивление и пытался сбежать.

Об этом сообщил советник главы ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк.

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29-летний Дмитрий Колдарар был объявлен в розыск. Его подозревали в нанесении ножевых ранений 61-летнему педагогу на Слободском кладбище, от которых пострадавший скончался.

Во время задержания на улице Слободской разыскиваемый убийца кинулся на одного из полицейских с топором и пытался сбежать от правоохранителей, полицейские застрелили подозреваемого.

Как сообщалось 5 октября, в Полтавской области на полицейских напали с ножами и вилами.