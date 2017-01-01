ВР провалила закон о семейной медицине

В законе предлагалось назначить по каким принципам будет функционировать и развиваться семейная медицина.

Верховная рада провалила законопроект №6634 О первичной медицинской помощи на принципах семейной медицины.

Об этом передает РБК-Украина.

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Подчеркнем, нардепы отказались поддержать проект закона за основу, возвращение его в комитет на доработку и субъекту законодательной инициативы на доработку. После этого председатель ВР Андрей Парубий объявил об отклонении документа.

“Проект закона я объявляю отклоненным“, - отметил глава парламента.

Добавим, что после этого Рада ушла на перерыв до 10:50.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что сеть учреждений первичной медицинской помощи до сих пор не сформирована должным образом и не обеспечивает потребностей населения в качественной и доступной первичной помощи.

“На сегодняшний день сеть учреждений первичной медицинской помощи в Украине представлена ​​5,5 тыс. центров первичной медико-санитарной помощи и амбулатории семейной медицины, численность медицинского персонала насчитывает более 35 тыс. человек, из них: 13 тыс. врачей общей практики семейных врачей, средний персонал с медицинским образованием по специальности “общая практика - семейная медицина“ - 22 тыс. человек. Один врач общей практики - семейный врач обслуживает участок от 1500 до 2000 человек взрослого и детского населения (500-600 семей)“, - говорится в записке.

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Создание условий для развития первичной медицинской помощи на принципах первичной медпомощи позволит, как подчеркивают авторы, улучшить важную составляющую национальной безопасности государства - сохранение и укрепление здоровья населения Украины.

Суть законопроекта

Законопроектом определяются правовые, организационные, экономические и социальные основы обеспечения граждан Украины и других лиц, находящихся на его территории, первичной медицинской помощью, устанавливают основы функционирования и развития семейной медицины.

В проекте предлагается определить такие виды ПМП:

первичную доврачебную (предоставляется семейной медицинской сестрой, фельдшером учреждений здравоохранения или их структурных подразделений, предоставляющих ПМП, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, а также семейными медицинскими сестрами, медицинскими сестрами и фельдшерами, которые работают как физическое лицо предприниматель (ФЛП) и находятся с этими заведениями в гражданско-правовых отношениях);

первичную врачебную (предоставляется врачами общей практики семейной медицины, которые работают в любых учреждениях здравоохранения и их структурных подразделениях, предоставляющих ПМП, или такими же специалистами, работающими как ФЛП и находящимися с этими заведениями в гражданско-правовых отношениях);

первичную специализированную (предоставляют стоматологи, педиатры, терапевты - сотрудники медицинских учреждений, оказывающих ПМП, и их подразделений и работающие как ФЛП и находящиеся с этими заведениями в гражданско-правовых отношениях).

Обязанности семейного врача

В документе также четко определены профессиональные обязанности врача общей практики - семейного врача.

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Такой врач должен консультировать население по здоровому образу жизни и предотвращению болезней; проводить комплексную профилактику заболеваний, травм, отравлений, способствовать снижению уровня заболеваемости, инвалидности и смертности населения; осуществлять раннее выявление заболеваний, своевременное амбулаторное обследование и лечение пациентов в соответствии с медицинскими показаниями; организовывать и оказывать ПМП в амбулаторных условиях или по месту жительства (пребывания) пациента; организовывать и оказывать неотложную помощь; консультировать семьи по вопросам прививки, кормления детей, их воспитания, подготовки к садам и школам, поведения, психологии, гигиены, социальных, медицинских и половых сторон семейной жизни.

Также семейный врач обязан предоставлять информацию пациенту о методах и средствах диагностики, лечения и реабилитации в связи с болезнями, травмами, отравлениями и патологическими состояниями, а также в связи с беременностью и родами; брать на учет пациентов, подлежащих диспансеризации, обеспечивать динамическое наблюдение за состоянием их здоровья и проводить лечебно-оздоровительные мероприятия; разрабатывать индивидуальные программы обследования и наблюдения за здоровьем пациента; оценивать индивидуальные риски инфекционных, неинфекционных и социально опасных заболеваний; выполнять профилактические прививки в соответствии с действующим законодательством; проводить медицинскую экспертизу временной потери трудоспособности.

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Кроме того, он должен направлять пациентов с признаками стойкой утраты трудоспособности на медико-социальную экспертизу и медико-социальную реабилитацию; участвовать в организации медико-социальной и психологической помощи одиноким, пожилым людям, лицам с инвалидностью и пациентам с хроническими заболеваниями; предоставлять достоверную и полную информацию пациенту о состоянии его здоровья, знакомить его с медицинскими документами; сохранять врачебную тайну; осуществлять медицинское вмешательство после получения согласия пациента (если состояние неотложное, такое согласие не требуется) и др.

Напомним, в Украине утвердили порядок выбора врача, оказывающего первичную медицинскую помощь.

Также, ранее сообщалось, что основным принципом медреформы должно стать создание качественной и бесплатной для людей медицины, а главным критерием ее эффективности - увеличение продолжительности жизни людей.