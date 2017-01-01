В Венгрии открыли почетное консульство Украины

К компетенции консульство будут относиться три области.

В городе Шиофок (Венгрия) в среду, 7 ноября, открыли почетное консульство Украины.

Об этом сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

“Приятное и важное событие в развитии украинско-венгерских отношений: сегодня вместе с уполномоченным министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии по связям с почетными консулами Дердемом Шухою торжественно открыли Почетное консульство Украины в городе Шиофок. К его компетенции будут принадлежать области Зала, Веспрем и Шомодь“, - написала посол .

Любовь Непоп ткаже рассказала, что уже вручила вновь почетному консулу Золтану Хорвату консульский патент и экзекватуру.

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“Вместе с Золтаном Хорватом мы уже сделали несколько полезных дел: в мае 2017 при его финансировании в рамках проекта “Согрей душу“ в г. Печ прошли 10-ти дневную арт-реабилитацию семеро участников АТО, в сентябре 2017 на средства собранные по инициативе Хорвата в г. Волноваха была открыта современная детская площадка европейского образца, в декабре 2017 г. при финансовой поддержке Хорвата в Венгрии проведен международный социальный проект “Детский футбол мира“, - отметила Непоп.

Как сообщалось в октябре, Венгрия выслала украинского консула в ответ на аналогичный шаг Киева.

Министр иностранных дел Петр Сийярто жестко раскритиковал петицию, размещенную на сайте украинского Парламента по Береговому Закарпатской области.