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В Украину не пустили ректора Московской духовной академии

Комментариев: 5
Ректора Московской духовной академии архиепископа Амвросия пограничники не пустили в Украину.
Архиепископа Амвросия не пустили в Киев
Архиепископа Амвросия не пустили в Киев
commons.wikimedia.org

В Украину не пустили ректора Московской духовной академии архиепископа Амвросия. Об этом он сообщил в среду, 7 ноября, в своем телеграмм-канале.

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В частности, духовник рассказал, что приехал в Киев для участия в богослужениях и в актовом дне Киевской духовной академии, однако его задержали на пропускном пункте в аэропорту. В отделении пограничной службы Украины с ним пообщались, после чего отказали во въезде.

В документе, по словам архиепископа, в качестве официальной причины отказа указана неподтвержденная цель визита. Амвросий назвал ее “откровенно надуманной“, так как у него было приглашение от ректора Киевской духовной академии.

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Российский священнослужитель связал свой недопуск в Украину с последним заявлением президента Петра Порошенко о том, что Русской православной церкви и вооруженным силам нечего делать на украинской территории.

Напомним, 3 ноября во время визита в Стамбул Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали договор о сотрудничестве между Украиной и Константинопольским патриархатом. По словам Порошенко, это соглашение завершает процесс предоставления Томоса Украине, а, по словам Варфоломея, оно может ускорить этот процесс.

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Теги: Украина-Россия, церковь, РПЦ, православная церковь, россияне, РПЦ МП, православные, въезд и выезд из Украины, россиянин, украино-российские отношения, Запрет на въезд, запрет въезда
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Комментариев (5)
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Woodbrother    08.11.2018, 11:56
Оценка:  0
Woodbrother
А че ему тут делать ? Пускай дома лапти вяжет .
i-Veselchak    08.11.2018, 11:16
Оценка:  -4
i-Veselchak
Попы сами поделять награбленное у паствы!))
ВосставшийИзБана    08.11.2018, 11:14
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
"Русской православной церкви и вооруженным силам нечего делать на украинской территории"

А что тут не так?
Krimeaman    08.11.2018, 11:32
Оценка:  -5
Krimeaman
Всё.
ВосставшийИзБана    08.11.2018, 11:46
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Если ты не в курсе, то РПЦ не русская, не православная и не церковь.
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