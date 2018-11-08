Ректора Московской духовной академии архиепископа Амвросия пограничники не пустили в Украину.

В Украину не пустили ректора Московской духовной академии архиепископа Амвросия. Об этом он сообщил в среду, 7 ноября, в своем телеграмм-канале.

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В частности, духовник рассказал, что приехал в Киев для участия в богослужениях и в актовом дне Киевской духовной академии, однако его задержали на пропускном пункте в аэропорту. В отделении пограничной службы Украины с ним пообщались, после чего отказали во въезде.

В документе, по словам архиепископа, в качестве официальной причины отказа указана неподтвержденная цель визита. Амвросий назвал ее “откровенно надуманной“, так как у него было приглашение от ректора Киевской духовной академии.

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Российский священнослужитель связал свой недопуск в Украину с последним заявлением президента Петра Порошенко о том, что Русской православной церкви и вооруженным силам нечего делать на украинской территории.

Напомним, 3 ноября во время визита в Стамбул Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали договор о сотрудничестве между Украиной и Константинопольским патриархатом. По словам Порошенко, это соглашение завершает процесс предоставления Томоса Украине, а, по словам Варфоломея, оно может ускорить этот процесс.