Возможно незаконное обогащение: НАБУ и САП получили доступ к документам Луценко
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура получили доступ к банковским и другим финансовым документам семьи генпрокурора Юрия Луценко по делу о возможном незаконном обогащении.
Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает РБК-Украина.
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По его словам, суд вынес более 20 решений о доступе сыщиков к этим документам и возможности их изъятия.
Отмечается, что эти документы уже “показали немало интересных фактов“ - движение средств и тому подобное. Однако, по информации источника, речи об объявлении о подозрении Луценко пока не идет.
Отметим, что соответствующее дело на Луценко завели еще в октябре 2017 года.
Напомним, во вторник 6 ноября во время выступления в Верховной Раде Украины Юрий Луценко заявил, что подает заявление об отставке. Вскоре, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что коалиция не даст голосов в поддержку отставки Луценко.
Позднее, 7 ноября, генпрокурор передал президенту Петру Порошенко заявление об отставке.