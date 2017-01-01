Возможно незаконное обогащение: НАБУ и САП получили доступ к документам Луценко

Детективы получили доступ к финансовым документам всей семьи генпрокурора и уже якобы выявлено "немало интересных фактов".

Речи об объявлении о подозрении пока не идет УНИАН

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура получили доступ к банковским и другим финансовым документам семьи генпрокурора Юрия Луценко по делу о возможном незаконном обогащении.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает РБК-Украина.

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По его словам, суд вынес более 20 решений о доступе сыщиков к этим документам и возможности их изъятия.

Отмечается, что эти документы уже “показали немало интересных фактов“ - движение средств и тому подобное. Однако, по информации источника, речи об объявлении о подозрении Луценко пока не идет.

Отметим, что соответствующее дело на Луценко завели еще в октябре 2017 года.

Напомним, во вторник 6 ноября во время выступления в Верховной Раде Украины Юрий Луценко заявил, что подает заявление об отставке. Вскоре, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что коалиция не даст голосов в поддержку отставки Луценко.

Позднее, 7 ноября, генпрокурор передал президенту Петру Порошенко заявление об отставке.