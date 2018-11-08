Рассказ про сестер-лесбиянок включили в хрестоматию по укрлит

В Минобразования успокаивают, что произведение не является программным и не внесено в список необходимых для подготовки к ВНО.

Вокруг хрестоматии по украинской литературе за 11 класс разгорелся скандал. В ней обнаружилось произведение украинской писательницы Татьяны Малярчук “Цветка и ее я“, сюжет которого выстроен вокруг отношений двух сестер, которые порой становятся интимными.

Об этом сообщает Страна.

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Хрестоматия произведений ХХ века и начала ХХІ века была издана в 2011 году под редактурой О.Борзенко. В аннотации указано, что в ней “предлагаются произведения украинской литературы, которые рекомендует к изучению действующая школьная программа, утвержденная Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины“.

Скандал разгорелся из-за произведения Цветка и ее я, украинской писательницы Татьяны Малярчук.

Произведение посвящено лисбийским отношениям двух сестер. Младшая из которых испытывает к старшей романтические чувства. Автор в подробностях описывает моменты близости девочек.

Произведение, хоть и включено в хрестоматию, не является программным shkola.in.ua

По информации Министерства, произведение, хоть и включено в хрестоматию, не является программным. Кроме того, оно не внесено в список необходимых для подготовки к ВНО.

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Стоит отметить, что писательница Татьяна Малярчук из Ивано-Франковска. В 2016 году она стала победителем в литературном конкурсе Книга года ВВС - 2016 за роман Забытие, а в 2018 победила в конкурсе литературы на немецком языке и стала лауреатом премии им. Ингеборг Бахман. Ранее она работала на 5-м канале.

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