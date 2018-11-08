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Рассказ про сестер-лесбиянок включили в хрестоматию по укрлит

Комментариев: 18
В Минобразования успокаивают, что произведение не является программным и не внесено в список необходимых для подготовки к ВНО.
Литературное творение принадлежит писательнице из Ивано-Франковска
Литературное творение принадлежит писательнице из Ивано-Франковска
depositphotos.com

Вокруг хрестоматии по украинской литературе за 11 класс разгорелся скандал. В ней обнаружилось произведение украинской писательницы Татьяны Малярчук “Цветка и ее я“, сюжет которого выстроен вокруг отношений двух сестер, которые порой становятся интимными.

Об этом сообщает Страна.

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Хрестоматия  произведений ХХ века и начала ХХІ века была издана в 2011 году под редактурой О.Борзенко. В аннотации указано, что в ней “предлагаются произведения украинской литературы, которые рекомендует к изучению действующая школьная программа, утвержденная Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины“. 

Скандал разгорелся из-за произведения Цветка и ее я, украинской писательницы Татьяны Малярчук.

Произведение посвящено лисбийским отношениям двух сестер. Младшая из которых испытывает к старшей романтические чувства. Автор в подробностях описывает моменты близости девочек.

Произведение, хоть и включено в хрестоматию, не является программным
Произведение, хоть и включено в хрестоматию, не является программным
shkola.in.ua

По информации Министерства, произведение, хоть и включено в хрестоматию, не является программным. Кроме того, оно не внесено в список необходимых для подготовки к ВНО.

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Стоит отметить, что писательница Татьяна Малярчук из Ивано-Франковска. В 2016 году она стала победителем в литературном конкурсе Книга года ВВС - 2016 за роман Забытие, а в 2018 победила в конкурсе литературы на немецком языке и стала лауреатом премии им. Ингеборг Бахман. Ранее она работала на 5-м канале.

Как сообщалось 29 марта, в России учительницу заподозрили в связи со школьницей.

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Теги: учебник, девочки, лисбиянки, ЛГБТ, школа, минобразования
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Комментариев (19)
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toxt350    08.11.2018, 13:47
Оценка:  0
toxt350
Потихоньку вводим порно в школу - прекрасная ценность!!!
ВосставшийИзБана    08.11.2018, 13:53
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Нужно учиться упорно... или у порно.
GreenPeace!    08.11.2018, 13:42
Оценка:  +1
GreenPeace!
С ума выживают...екоторые писатели.Позорище
страхшоссе    08.11.2018, 13:30
Оценка:  -2
страхшоссе
Хорошо хоть не братья ...
Простакк    08.11.2018, 13:00
Оценка:  -6
Простакк
Это всё несеръёзно.Необходимо внести в школьную программу историю любви Элтона Джона и его мужа-жены.Только тогда можно считать что наша Украина движется в Европу и только тогда можно мечтать о Пэрэмоге.)))))))
Woodbrother    08.11.2018, 13:53
Оценка:  0
Woodbrother
У вас на россии внедряйте, если есть сильное желание. У вас и без всяких Джонов своих тандемов хватает. Например вован-димон на кремле .
Простакк    08.11.2018, 13:58
Оценка:  -1
Простакк
Старушка виолетта,когда протрезвеешь,ты осознаешь что далеко не все,кто критикует твоих шоколадных хозяев,проживает в России.Я,как украинский гражданин,проживающий в Украине,над тобою и тебе подобными насекомыми,просто смеюсь.)))))
Ехидный    08.11.2018, 14:03
Оценка:  0
Ехидный
Пох, где ты живешь. уродец - ты не украинский гражданин, у тебя в голове вата, лишняя хромосома и Путенбох
Котофунтик    08.11.2018, 12:44
Оценка:  -2
Котофунтик
Если лесби сейчас модно,то инцест везде наказуем! Вы ещё про педофилию хвалебные романы детям в программу обучения включите,УРОДЫ!
designandrey65    08.11.2018, 12:35
Оценка:  -1
designandrey65
вот оно, влияние европы.... Лучше " Как закалялась сталь" Островского читали бы...
Колишній-східняк    08.11.2018, 13:01
Оценка:  +1
Колишній-східняк
А там "свободная" комсомольская любовь в одном эпизоде описана...
Колишній-східняк    08.11.2018, 13:46
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Хотя теперь это называется гражданским браком.
ВосставшийИзБана    08.11.2018, 13:16
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
И теорию стакана воды.
страхшоссе    08.11.2018, 12:31
Оценка:  +5
страхшоссе
да это же детская порнография ...
ВосставшийИзБана    08.11.2018, 12:27
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
А "Лолиту" Набокова не изучают? Или "Декамерон" Боккаччо?
Котофунтик    08.11.2018, 12:45
Оценка:  -7
Котофунтик
В школьной программе? Ты где обучался,сатанист?))
ВосставшийИзБана    08.11.2018, 13:19
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Ошибаешься. Сатанисты ходят в черных рясах, носят на груди изображения трупа на орудии казни и рассказывают всем, что нужно страдать. А я предлагаю детям про радости жизни рассказывать.
страхшоссе    08.11.2018, 13:00
Оценка:  -4
страхшоссе
давайте ещё калигулу первокласникам покажем как исторический фильм ...
ВосставшийИзБана    08.11.2018, 13:20
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Для изучения истории нужно показывать фильмы документальные, а не художественные.
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