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Возле одной из военчастей сбили беспилотник, пилот пойман

Комментариев: 5
Военные задержали мужчину и провели обыск автомобиля, в результате чего были выявлены еще два дрона, устройства управления и ноутбук.
Задержанного передали СБУ
Задержанного передали СБУ
УНИАН

В Донецкой области возле военной части в городе Бахмут военные сбили беспилотный аппарат. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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Мобильная группа воинской части немедленно выбыла в вероятный район запуска БПЛА, где удалось задержать мужчину, который управлял дроном. 

При осмотре авто задержанного, было обнаружено еще два дроны, устройства управления БПЛА и ноутбук.

Подозреваемого, автомобиль и технические средства передали сотрудникам Службы безопасности Украины из состава Операции объединенных сил.

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В Минобороны отмечают, что любые БПЛА над воинскими частями и расположениями воинских подразделений, а также над базами, складами и арсеналами или на подлете к ним будут сбиваться без предупреждения, причастные к таким инцидентам лица - задерживаться и привлекаться к ответственности согласно законодательству.

Напомним, 6 ноября военные заметили незаконное использование беспилотного летательного аппарата у одной из воинских частей десантно-штурмового войска ВС Украины.

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Теги: Донбасс, Бахмут, военная часть, БПЛА, дрон, беспилотник, СБУ
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Комментариев (6)
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Глод    08.11.2018, 13:55
Оценка:  +1
Глод
Анекдот из двух слов: Пилот беспилотника.
Woodbrother    08.11.2018, 13:10
Оценка:  +4
Woodbrother
Для начала, по старой русской традиции, засунте ему эти квадрокоптеры в анал вместе с пультом и другими зхаппчастями .
Колишній-східняк    08.11.2018, 13:30
Оценка:  +2
Колишній-східняк
форма или конфигурация квадрокоптера самая для этого подходящая
Woodbrother    08.11.2018, 13:58
Оценка:  0
Woodbrother
Это не наши проблемы.
Колишній-східняк    08.11.2018, 12:57
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Який пілот, якщо апарат - безпілотник? Може правильніше оператор?
Letohradek    08.11.2018, 12:59
Оценка:  +3
Letohradek
оператор
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