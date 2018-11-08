Возле одной из военчастей сбили беспилотник, пилот пойман

Военные задержали мужчину и провели обыск автомобиля, в результате чего были выявлены еще два дрона, устройства управления и ноутбук.

В Донецкой области возле военной части в городе Бахмут военные сбили беспилотный аппарат. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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Мобильная группа воинской части немедленно выбыла в вероятный район запуска БПЛА, где удалось задержать мужчину, который управлял дроном.

При осмотре авто задержанного, было обнаружено еще два дроны, устройства управления БПЛА и ноутбук.

Подозреваемого, автомобиль и технические средства передали сотрудникам Службы безопасности Украины из состава Операции объединенных сил.

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В Минобороны отмечают, что любые БПЛА над воинскими частями и расположениями воинских подразделений, а также над базами, складами и арсеналами или на подлете к ним будут сбиваться без предупреждения, причастные к таким инцидентам лица - задерживаться и привлекаться к ответственности согласно законодательству.

Напомним, 6 ноября военные заметили незаконное использование беспилотного летательного аппарата у одной из воинских частей десантно-штурмового войска ВС Украины.