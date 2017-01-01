Каторга и VIP-камеры: в Житомирской колонии выявили нарушения прав заключенных

Также обнаружена отдельно оборудованная комната, для авторитетов колонии.

Генпрокуратура выявила систематические нарушения закона и прав осужденных, а также VIP-камеру для криминальных авторитетов в Житомирской исправительной колонии № 4.

Об этом сообщает сайт ГПУ.

Отмечается, что проверка проходила по обращениям более 60 заключенных.

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“Условия проживания, труда, лечения заключенных не соответствуют требованиям законодательства, международным стандартам и по большинству показателей могут расцениваться как бесчеловечное обращение с людьми“, - говорится в сообщении.

В частности, выяснилось, что заключенных не лечили и использовали для работы, за которую не платили зарплату. Кроме того, большинство помещений находились в антисанитарном состоянии.

“На фоне указанных нарушений установлено наличие определенной системы незаконного влияния на узников группы осужденных из числа злостных нарушителей режима, которые пытались возродить воровские традиции и минимизировать влияние органов государственной власти“, - говорится в сообщении.

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Отмечается, что “подавляющее большинство так называемых авторитетов являются выходцами из других стран, некоторые из них не владеет ни украинским, ни русским языками в достаточной мере“.

“Некоторым из них в учреждении созданы улучшенные условия проживания, оборудована отдельная комната со всеми удобствами, индивидуальным отоплением, гражданской мебелью и бытовыми приборами. Указанное помещение закрывается на замок, ключи от которого были не в администрации учреждения, а у одного из самых рьяных нарушителей режима“, - говорится в сообщении.

Также руководство учреждения не предпринимало мер воздействия в отношении лиц, которые дестабилизируют обстановку в учреждении. А в одном из производственных помещений был замаскированный тайник с 4 ножами.

В одном из помещений был замаскированн тайник с 4 ножами gp.gov.ua

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Отмечается, что непосредственно во время проверки приняли некоторые меры для устранения нарушений – доставили лекарства, заключили трудовые договора с осужденными, перевели 11 заключенных, дестабилизирующих обстановку, в другие колонии и тому подобное.

По факту выявленных нарушений в прокуратуру Житомирской области направили материалы для регистрации уголовных производств по ст.ст. 364 (злоупотребление служебным положением), 263 (изготовление, ношение или сбыт холодного оружия), 366 (служебный подлог) УК Украины.

Ранее, в Харьковской области в исправительной колонии прямо на территории нашли гранату. Взрывчатка была обезврежена сотрудниками МЧС.