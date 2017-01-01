Сначала хулиган бил окна в офисном центре, а потом переключился на припаркованные авто.

В Николаеве пьяный с молотком крушил офис и автомобили

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В Николаеве пьяный с молотком крушил офис и автомобили

В городе Николаев мужчина в состоянии алкогольного опьянения ночью побил молотком автомобили, припаркованные во дворе у дома по улице Правды, 2-А.

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Об этом в четверг, 8 ноября, сообщают Новости N.

Отмечается, что сначала пьяный хулиган бил молотком стекла в здании на улице Шоссейной, 5 - там расположены офисные помещения нескольких организаций.

После он переключил свое внимание на автомобили, припаркованные у дома по улице Правды, 2-А - и молотком разбил стекла и побил кузов авто.

На место была вызвана полиция, владельцы авто написали соответствующие заявления.

В Заводском отделе полиции сообщили, что к ним поступили обращения от двух горожан о том, что утром они обнаружили поврежденными свои автомобили.

Как сообщалось в августе, на Печерске полиция задержала прыгуна по крышам авто.