В Николаеве пьяный с молотком крушил офис и автомобили
В городе Николаев мужчина в состоянии алкогольного опьянения ночью побил молотком автомобили, припаркованные во дворе у дома по улице Правды, 2-А.
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Об этом в четверг, 8 ноября, сообщают Новости N.
Отмечается, что сначала пьяный хулиган бил молотком стекла в здании на улице Шоссейной, 5 - там расположены офисные помещения нескольких организаций.
После он переключил свое внимание на автомобили, припаркованные у дома по улице Правды, 2-А - и молотком разбил стекла и побил кузов авто.
На место была вызвана полиция, владельцы авто написали соответствующие заявления.
В Заводском отделе полиции сообщили, что к ним поступили обращения от двух горожан о том, что утром они обнаружили поврежденными свои автомобили.
Как сообщалось в августе, на Печерске полиция задержала прыгуна по крышам авто.