Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Николаеве пьяный с молотком крушил офис и автомобили

Комментариев: 0
Сначала хулиган бил окна в офисном центре, а потом переключился на припаркованные авто.
В Николаеве пьяный с молотком крушил офис и автомобили
© novosti-n.org
Фото 1/4
  • Мужчина молотком разбил стекла и побил кузов авто
  • Мужчина молотком разбил стекла и побил кузов авто
  • Мужчина молотком разбил стекла и побил кузов авто
  • Мужчина молотком разбил стекла и побил кузов авто
В Николаеве пьяный с молотком крушил офис и автомобили
Мужчина молотком разбил стекла и побил кузов авто
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В городе Николаев мужчина в состоянии алкогольного опьянения ночью побил молотком автомобили, припаркованные во дворе у дома по улице Правды, 2-А.

Читай также: Появилось видео с крушившим автомобили в Ужгороде мужчиной

Об этом в четверг, 8 ноября, сообщают Новости N.

Отмечается, что сначала пьяный хулиган бил молотком стекла в здании на улице Шоссейной, 5 - там расположены офисные помещения нескольких организаций.

После он переключил свое внимание на автомобили, припаркованные у дома по улице Правды, 2-А - и молотком разбил стекла и побил кузов авто.

На место была вызвана полиция, владельцы авто написали соответствующие заявления.

В Заводском отделе полиции сообщили, что к ним поступили обращения от двух горожан о том, что утром они обнаружили поврежденными свои автомобили.

Как сообщалось в августе, на Печерске полиция задержала прыгуна по крышам авто.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: автомобили, Николаев, пьянство, фото, разрушение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь